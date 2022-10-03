Депутат Госдумы Иванов: в Свердловской области готовят документ о выплатах мобилизованным

03 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Сумма выплаты, которую назначат мобилизованным, на данный момент неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в Свердловской области готовят документ о выплатах мобилизованным. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с корреспондентом URA.RU. По его словам, точная сумма выплаты на данный момент неизвестна. «О мерах поддержки [мобилизованным] будет достаточно указа губернатора, как и в других субъектах. Это все готовится, но там надо рассчитать меры социальной поддержки, это все равно будет идти нагрузка [на бюджет региона]. Мы сможем всем пообещать по миллиону (я условно говорю), а потом деньги в казне закончатся. Надо выверить сумму, которую мы сможем пообещать и выплатить. Все это прорабатывается безусловно», — рассказал Иванов. По словам депутата, он в ежедневном режиме работает с мобилизованными. «Они обратились к нам, что у них не поставили печати в военном билете, [переживали] с какого срока будет [начисляться выплата]. Уточнили в военкомате, оказалось что отсутствие данной печати не является проблемой, есть другие документы [по которым будут рассчитывать дату начала службы]. Все все получат, и компенсацию с рабочих мест в том числе», — заверил депутат ГД. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в Свердловской области готовят документ о выплатах мобилизованным. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с корреспондентом URA.RU. По его словам, точная сумма выплаты на данный момент неизвестна. «О мерах поддержки [мобилизованным] будет достаточно указа губернатора, как и в других субъектах. Это все готовится, но там надо рассчитать меры социальной поддержки, это все равно будет идти нагрузка [на бюджет региона]. Мы сможем всем пообещать по миллиону (я условно говорю), а потом деньги в казне закончатся. Надо выверить сумму, которую мы сможем пообещать и выплатить. Все это прорабатывается безусловно», — рассказал Иванов. По словам депутата, он в ежедневном режиме работает с мобилизованными. «Они обратились к нам, что у них не поставили печати в военном билете, [переживали] с какого срока будет [начисляться выплата]. Уточнили в военкомате, оказалось что отсутствие данной печати не является проблемой, есть другие документы [по которым будут рассчитывать дату начала службы]. Все все получат, и компенсацию с рабочих мест в том числе», — заверил депутат ГД. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой.