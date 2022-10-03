Декан журфака УрФУ Волкоморов покинул свой пост

Директор департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Волкоморов покинул свой пост по личным причинам. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Ухожу вообще из университета по личным причинам. Планирую развиваться вне журфака УрФУ. Заявление уже подписано, так что уже не работаю», — сообщил Волкоморов корреспонденту URA.RU.
На вопрос о том, кто может занять его место, Волкоморов не ответил. «Не располагаю такой информацией. Решение об этом назначении будет принимать дирекция института вместе с министерством образования региона», — подытожил он.
До Волкоморова подразделение возглавлял Борис Лозовский, у которого в ноябре 2019 года закончился контракт с университетом. Тогда же стало известно, что он не будет переизбираться на этот пост в следующем году. Лозовский возглавлял подразделение на протяжении 30 лет. Помимо Волкоморова на должность декана журфака УрФУ претендовал преподаватель института государственного управления и предпринимательства УрФУ Алексей Скуратов.
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