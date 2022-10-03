Новый генерал Росгвардии вручил ключи от квартир военным Озерска

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Бойко вручил ключи от новых квартир военнослужащим и ветеранам озерской дивизии Росгвардии (Челябинская область). Жилье для военных было построено в микрорайоне Заозерный.
«Этот дом — малая толика того, что делает для военнослужащих руководство страны. Все понимают, что дома у вас должны быть тепло и уют, вас должна ждать хозяйка, ваши дети. И вы должны возвращаться к своим семьям живыми и невредимыми», — цитирует слова Бойко пресс-служба администрации Озерска.
В новом доме Росгвардейцы засели 79 квартир. Среди новоселов оказались пять многодетных семей и шесть семей ветеранов. По словам Сергея Бойко, к концу года в Озерске будет сдан один дом для военнослужащих, а к маю 2023 — еще два.
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