03 октября 2022

Новый генерал Росгвардии вручил ключи от квартир военным Озерска

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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, дом, доступное жилье, новостройка
До весны 2023 года в Озерске построят еще три дома для военных Фото:

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Бойко вручил ключи от новых квартир военнослужащим и ветеранам озерской дивизии Росгвардии (Челябинская область). Жилье для военных было построено в микрорайоне Заозерный.

«Этот дом — малая толика того, что делает для военнослужащих руководство страны. Все понимают, что дома у вас должны быть тепло и уют, вас должна ждать хозяйка, ваши дети. И вы должны возвращаться к своим семьям живыми и невредимыми», — цитирует слова Бойко пресс-служба администрации Озерска.

В новом доме Росгвардейцы засели 79 квартир. Среди новоселов оказались пять многодетных семей и шесть семей ветеранов. По словам Сергея Бойко, к концу года в Озерске будет сдан один дом для военнослужащих, а к маю 2023 — еще два.

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Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Бойко вручил ключи от новых квартир военнослужащим и ветеранам озерской дивизии Росгвардии (Челябинская область). Жилье для военных было построено в микрорайоне Заозерный. «Этот дом — малая толика того, что делает для военнослужащих руководство страны. Все понимают, что дома у вас должны быть тепло и уют, вас должна ждать хозяйка, ваши дети. И вы должны возвращаться к своим семьям живыми и невредимыми», — цитирует слова Бойко пресс-служба администрации Озерска. В новом доме Росгвардейцы засели 79 квартир. Среди новоселов оказались пять многодетных семей и шесть семей ветеранов. По словам Сергея Бойко, к концу года в Озерске будет сдан один дом для военнослужащих, а к маю 2023 — еще два.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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