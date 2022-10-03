Депутат Госдумы Лантратова призвала принимать детей из Азии в российские школы

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала принимать в российские школы детей из арабских и азиатских стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Мы хотим, чтобы иностранцы продолжали учиться в России. На мой взгляд, Россия должна продолжить принимать иностранных школьников, но вместо стран Европы и США следует обратить внимание на школьников из арабских и азиатских стран», — считает Лантратова.
По ее мнению, обучение в российских школах дает иностранцам возможность улучшить знание русского языка, адаптироваться к культуре и социальной сфере РФ. Все это помогает избавиться от страхов и принять решение о дальнейшей обучении в России.
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