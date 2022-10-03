03 октября 2022

Депутат Госдумы Лантратова призвала принимать детей из Азии в российские школы

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Лантратова Яна на семинаре для педагогов в рамках проекта «Дети в Интернете». Челябинск, портрет, лантратова яна
Яна Лантратова считает, что школьников из Европы и США заменят дети из арабских и азиатских стран Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала принимать в российские школы детей из арабских и азиатских стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мы хотим, чтобы иностранцы продолжали учиться в России. На мой взгляд, Россия должна продолжить принимать иностранных школьников, но вместо стран Европы и США следует обратить внимание на школьников из арабских и азиатских стран», — считает Лантратова.

По ее мнению, обучение в российских школах дает иностранцам возможность улучшить знание русского языка, адаптироваться к культуре и социальной сфере РФ. Все это помогает избавиться от страхов и принять решение о дальнейшей обучении в России.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала принимать в российские школы детей из арабских и азиатских стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале. «Мы хотим, чтобы иностранцы продолжали учиться в России. На мой взгляд, Россия должна продолжить принимать иностранных школьников, но вместо стран Европы и США следует обратить внимание на школьников из арабских и азиатских стран», — считает Лантратова. По ее мнению, обучение в российских школах дает иностранцам возможность улучшить знание русского языка, адаптироваться к культуре и социальной сфере РФ. Все это помогает избавиться от страхов и принять решение о дальнейшей обучении в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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