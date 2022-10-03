Экс-советник Пентагона объяснил выгоду для США от аварий на «Северных потоках» Экс-советник Пентагона: аварии на «Северных потоках» выгодны для экономики США 04 октября 2022 в 02:20 Размер текста - 17 + По словам Дугласа Макгрегора, заявления властей США противоречат логике (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Слова американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах «Северный поток» противоречат логике. Такое заявление сделал экс-советник Пентангона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Утверждения администрации [Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация — прим. URA.RU) двигает фигуры на доске. Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто „выигрывает“ от разрушения газопровода», — приводит слова Макгрегора «РИА Новости». Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. На «Северных потоках» упало давление, там обнаружили утечки газа, передает «Ридус». Авария стала беспрецедентной, заявлял оператор Nord Stream AG. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на трубопроводах англосаксов. В Белом доме заявили, что страны НАТО не причастны к произошедшему. Слова американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах «Северный поток» противоречат логике. Такое заявление сделал экс-советник Пентангона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Утверждения администрации [Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация — прим. URA.RU) двигает фигуры на доске. Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто „выигрывает“ от разрушения газопровода», — приводит слова Макгрегора «РИА Новости». Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. На «Северных потоках» упало давление, там обнаружили утечки газа, передает «Ридус». Авария стала беспрецедентной, заявлял оператор Nord Stream AG. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на трубопроводах англосаксов. В Белом доме заявили, что страны НАТО не причастны к произошедшему. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям