30 сентября 2022

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на «Северных потоках»

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Белый дом уверен, что ни одна страна НАТО не причастна к ситуации на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах «Северных потоков». В этом уверен помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — сказал он на брифинге в Белом доме. Трансляция велась на официальном Youtube-канале резиденции. При этом он не сказал ни слова о том, как Вашингтон оценивает вероятность причастности к инциденту не входящих в НАТО восточноевропейских стран.

Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Он подчеркнул, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.

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Ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах «Северных потоков». В этом уверен помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. «Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — сказал он на брифинге в Белом доме. Трансляция велась на официальном Youtube-канале резиденции. При этом он не сказал ни слова о том, как Вашингтон оценивает вероятность причастности к инциденту не входящих в НАТО восточноевропейских стран. Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Он подчеркнул, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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