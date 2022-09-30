Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на «Северных потоках»

01 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Белый дом уверен, что ни одна страна НАТО не причастна к ситуации на «Северных потоках» Фото: «ИноСМИ»/Andrew Harnik новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах «Северных потоков». В этом уверен помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. «Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — сказал он на брифинге в Белом доме. Трансляция велась на официальном Youtube-канале резиденции. При этом он не сказал ни слова о том, как Вашингтон оценивает вероятность причастности к инциденту не входящих в НАТО восточноевропейских стран. Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Он подчеркнул, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.

Ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах «Северных потоков». В этом уверен помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. «Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — сказал он на брифинге в Белом доме. Трансляция велась на официальном Youtube-канале резиденции. При этом он не сказал ни слова о том, как Вашингтон оценивает вероятность причастности к инциденту не входящих в НАТО восточноевропейских стран. Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Он подчеркнул, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.