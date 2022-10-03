03 октября 2022

Велосипедист в Челябинской области получил страховку почти 200 тысяч рублей после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
После аварии велосипед не подлежал ремонту Фото:

Владелец велосипеда в Челябинской области получил почти 200 тысяч рублей страховой выплаты за свое транспортное средство, попавшее в ДТП. Это самая крупная сумма страхового возмещения в России в текущем году.

«В среднем по полисам ОСАГО после страховых событий с велосипедами „Росгосстрах“ выплачивал в этом году 32,5 тыс. рублей. Максимальная сумма страхового возмещения была зафиксирована в Челябинской области и составила 197,7 тыс. рублей — за не подлежащий ремонту после ДТП велосипед для шоссейных гонок», — сообщается на сайте «Росгосстраха».

Челябинская область также входит в число регионов, где чаще всего происходят аварии с велосипедами, мопедами и электросамокатами. Возглавил антирейтинг Краснодарский край, в него вошли Рязанская и Пензенская области.

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Владелец велосипеда в Челябинской области получил почти 200 тысяч рублей страховой выплаты за свое транспортное средство, попавшее в ДТП. Это самая крупная сумма страхового возмещения в России в текущем году. «В среднем по полисам ОСАГО после страховых событий с велосипедами „Росгосстрах“ выплачивал в этом году 32,5 тыс. рублей. Максимальная сумма страхового возмещения была зафиксирована в Челябинской области и составила 197,7 тыс. рублей — за не подлежащий ремонту после ДТП велосипед для шоссейных гонок», — сообщается на сайте «Росгосстраха». Челябинская область также входит в число регионов, где чаще всего происходят аварии с велосипедами, мопедами и электросамокатами. Возглавил антирейтинг Краснодарский край, в него вошли Рязанская и Пензенская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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