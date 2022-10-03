Велосипедист в Челябинской области получил страховку почти 200 тысяч рублей после ДТП

После аварии велосипед не подлежал ремонту Фото: Илья Московец © URA.RU

Владелец велосипеда в Челябинской области получил почти 200 тысяч рублей страховой выплаты за свое транспортное средство, попавшее в ДТП. Это самая крупная сумма страхового возмещения в России в текущем году.

«В среднем по полисам ОСАГО после страховых событий с велосипедами „Росгосстрах“ выплачивал в этом году 32,5 тыс. рублей. Максимальная сумма страхового возмещения была зафиксирована в Челябинской области и составила 197,7 тыс. рублей — за не подлежащий ремонту после ДТП велосипед для шоссейных гонок», — сообщается на сайте «Росгосстраха».

Челябинская область также входит в число регионов, где чаще всего происходят аварии с велосипедами, мопедами и электросамокатами. Возглавил антирейтинг Краснодарский край, в него вошли Рязанская и Пензенская области.