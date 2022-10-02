02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В ЯНАО ищут подрядчика для охраны колледжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, пост охраны, система безопасности, охрана
В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий Фото:

В ЯНАО ищут подрядчика, который будет охранять Ямальский многопрофильный колледж. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок.

«Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Наличие оружия у сотрудников охраны: нет. Заказчик — Ямальский многопрофильный колледж», — указано в документах к закупке.

В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий, а также задержание нарушителей для их передачи полиции, принятие оперативных мер при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. Охранники требуются для работы в корпусах колледжа в Салехарде и Лабытнанги.

Цена контракта — 23 472 000 рублей. Заявки принимаются до 11 октября. Контракт будет заключен на 2023 год.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия берут под усиленную охрану военкоматы и сборные пункты ЯНАО. Об этом сообщается в протоколе заседания призывной комиссии округа.

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В ЯНАО ищут подрядчика, который будет охранять Ямальский многопрофильный колледж. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Наличие оружия у сотрудников охраны: нет. Заказчик — Ямальский многопрофильный колледж», — указано в документах к закупке. В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий, а также задержание нарушителей для их передачи полиции, принятие оперативных мер при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. Охранники требуются для работы в корпусах колледжа в Салехарде и Лабытнанги. Цена контракта — 23 472 000 рублей. Заявки принимаются до 11 октября. Контракт будет заключен на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия берут под усиленную охрану военкоматы и сборные пункты ЯНАО. Об этом сообщается в протоколе заседания призывной комиссии округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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