В ЯНАО ищут подрядчика для охраны колледжа

04 октября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО ищут подрядчика, который будет охранять Ямальский многопрофильный колледж. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Наличие оружия у сотрудников охраны: нет. Заказчик — Ямальский многопрофильный колледж», — указано в документах к закупке. В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий, а также задержание нарушителей для их передачи полиции, принятие оперативных мер при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. Охранники требуются для работы в корпусах колледжа в Салехарде и Лабытнанги. Цена контракта — 23 472 000 рублей. Заявки принимаются до 11 октября. Контракт будет заключен на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия берут под усиленную охрану военкоматы и сборные пункты ЯНАО. Об этом сообщается в протоколе заседания призывной комиссии округа.

В ЯНАО ищут подрядчика, который будет охранять Ямальский многопрофильный колледж. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Наличие оружия у сотрудников охраны: нет. Заказчик — Ямальский многопрофильный колледж», — указано в документах к закупке. В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала учебного заведения от противоправных действий, а также задержание нарушителей для их передачи полиции, принятие оперативных мер при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. Охранники требуются для работы в корпусах колледжа в Салехарде и Лабытнанги. Цена контракта — 23 472 000 рублей. Заявки принимаются до 11 октября. Контракт будет заключен на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия берут под усиленную охрану военкоматы и сборные пункты ЯНАО. Об этом сообщается в протоколе заседания призывной комиссии округа.