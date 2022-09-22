Силовики берут под усиленную охрану военкоматы ЯНАО

Полиция и Росгвардия будут охранять военкоматы ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полиция и Росгвардия с сегодняшнего дня берут под усиленную охрану военкоматы и сборные пункты ЯНАО. Об этом сообщается в протоколе заседания призывной комиссии округа.

«Управлению Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации по ЯНАО (А.В. Борисенко), Управлению МВД по ЯНАО (С.П. Костенко) взять под усиленную охрану военные комиссариаты и пункты временного размещения граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Срок: до 23 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

В правительстве агентству сообщили, что в протоколе изложены итоги заседания призывной комиссии ЯНАО по мобилизации граждан РФ. Документ подписан председателем комиссии Дмитрием Артюховым и секретарем Сергеем Митрохиным.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным жителям ЯНАО единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Также губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что будут введены и другие меры поддержки ветеранов боевых действий.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация граждан. Власти отметили, что в первую очередь призываться будут те, у кого есть боевой опыт и нужные специальности. Спецоперация на Украине проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.