Под Тюменью продается дом с бомбоубежищем. Фото

04 октября 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Под Тюмень продается дом с бомбоубежищем за 11 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В деревне Черная речка (Тюменская область) на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил недвижимость в 11 миллионов рублей. «Дача 130 квадратных метров на участке 33 соток. На территории находятся два погреба, один из которых капитального строения, имеющий железную дверь с замком и большую бетонную лестницу. В гараже площадью 50 квадратных метров есть смотровая яма с бомбоубежищем. Цена — 11 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении. На территории участка расположен собственный пруд с карпами, где, по словам продавца, зимой можно кататься на коньках. Также есть столярная и слесарная мастерские, кузница и баня. Отмечается, что в доме необходимо сделать ремонт.

В деревне Черная речка (Тюменская область) на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил недвижимость в 11 миллионов рублей. «Дача 130 квадратных метров на участке 33 соток. На территории находятся два погреба, один из которых капитального строения, имеющий железную дверь с замком и большую бетонную лестницу. В гараже площадью 50 квадратных метров есть смотровая яма с бомбоубежищем. Цена — 11 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении. На территории участка расположен собственный пруд с карпами, где, по словам продавца, зимой можно кататься на коньках. Также есть столярная и слесарная мастерские, кузница и баня. Отмечается, что в доме необходимо сделать ремонт.