03 октября 2022
02 октября 2022

Под Тюменью продается дом с бомбоубежищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, бомбоубежище, бункер
Под Тюмень продается дом с бомбоубежищем за 11 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В деревне Черная речка (Тюменская область) на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил недвижимость в 11 миллионов рублей.

«Дача 130 квадратных метров на участке 33 соток. На территории находятся два погреба, один из которых капитального строения, имеющий железную дверь с замком и большую бетонную лестницу. В гараже площадью 50 квадратных метров есть смотровая яма с бомбоубежищем. Цена — 11 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.

На территории участка расположен собственный пруд с карпами, где, по словам продавца, зимой можно кататься на коньках. Также есть столярная и слесарная мастерские, кузница и баня. Отмечается, что в доме необходимо сделать ремонт.

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В деревне Черная речка (Тюменская область) на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил недвижимость в 11 миллионов рублей. «Дача 130 квадратных метров на участке 33 соток. На территории находятся два погреба, один из которых капитального строения, имеющий железную дверь с замком и большую бетонную лестницу. В гараже площадью 50 квадратных метров есть смотровая яма с бомбоубежищем. Цена — 11 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении. На территории участка расположен собственный пруд с карпами, где, по словам продавца, зимой можно кататься на коньках. Также есть столярная и слесарная мастерские, кузница и баня. Отмечается, что в доме необходимо сделать ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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