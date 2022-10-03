Меньше трети курганцев могут позволить себе купить квартиру в ипотеку

04 октября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков РИА Рейтинг, несколько лет подряд меньше трети курганцев могут взять квартиру в ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доля семей в Курганской области, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2021 году, составила 28,9%. Регион показал худший результат на Урале. Рейтинг территорий по доступности покупки семьями жилья в ипотеку представили аналитики «РИА Новости». «В основу положены данные Центробанка и Росстата. В исследовании учтены стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%», — сообщили аналитики РИА Рейтинг. Для сравнения, в Челябинской области доля таких семей составила 45,5%, в Тюменской — 47,6%, в Свердловской — 35,3%. Лидирующую позицию в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76% семей могут позволить себе купить двухкомнатную квартиру в ипотеку. В ХМАО показатель 52,3%.

Доля семей в Курганской области, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2021 году, составила 28,9%. Регион показал худший результат на Урале. Рейтинг территорий по доступности покупки семьями жилья в ипотеку представили аналитики «РИА Новости». «В основу положены данные Центробанка и Росстата. В исследовании учтены стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%», — сообщили аналитики РИА Рейтинг. Для сравнения, в Челябинской области доля таких семей составила 45,5%, в Тюменской — 47,6%, в Свердловской — 35,3%. Лидирующую позицию в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76% семей могут позволить себе купить двухкомнатную квартиру в ипотеку. В ХМАО показатель 52,3%.