03 октября 2022

В правительстве нашли способ снизить стоимость ЖКУ

«Известия»: Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа, муп спецавтобаза
В России изменят схему расчета тарифа за вывоз мусора Фото:

В России изменят тариф за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Предполагается, что таким образом удастся добиться справедливой цены на услугу.

«Минприроды и РЭО предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане <…> Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные», — пишут «Известия» со ссылкой на слова авторов инициативы.

Как сообщает издание, сейчас специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам. Однако такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. Новый метод позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов, говорится в статье. Но как он скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявлял о провале мусорной реформы. По его словам, создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка. А в Минприроды придумали, как решить проблему с вывозом мусора. Ведомство предлагало публиковать в интернете данные о твердых коммунальных отходах. Также в прошлом году Минприроды призывало снизить тариф за вывоз мусора на 5%. Для этого предлагалось использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В России изменят тариф за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Предполагается, что таким образом удастся добиться справедливой цены на услугу. «Минприроды и РЭО предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане <…> Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные», — пишут «Известия» со ссылкой на слова авторов инициативы. Как сообщает издание, сейчас специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам. Однако такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. Новый метод позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов, говорится в статье. Но как он скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявлял о провале мусорной реформы. По его словам, создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка. А в Минприроды придумали, как решить проблему с вывозом мусора. Ведомство предлагало публиковать в интернете данные о твердых коммунальных отходах. Также в прошлом году Минприроды призывало снизить тариф за вывоз мусора на 5%. Для этого предлагалось использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...