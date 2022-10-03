В правительстве нашли способ снизить стоимость ЖКУ

«Известия»: Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора

04 октября 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

В России изменят схему расчета тарифа за вывоз мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России изменят тариф за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Предполагается, что таким образом удастся добиться справедливой цены на услугу. «Минприроды и РЭО предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане <…> Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные», — пишут «Известия» со ссылкой на слова авторов инициативы. Как сообщает издание, сейчас специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам. Однако такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. Новый метод позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов, говорится в статье. Но как он скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявлял о провале мусорной реформы. По его словам, создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка. А в Минприроды придумали, как решить проблему с вывозом мусора. Ведомство предлагало публиковать в интернете данные о твердых коммунальных отходах. Также в прошлом году Минприроды призывало снизить тариф за вывоз мусора на 5%. Для этого предлагалось использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России изменят тариф за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Предполагается, что таким образом удастся добиться справедливой цены на услугу. «Минприроды и РЭО предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане <…> Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные», — пишут «Известия» со ссылкой на слова авторов инициативы. Как сообщает издание, сейчас специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам. Однако такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. Новый метод позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов, говорится в статье. Но как он скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявлял о провале мусорной реформы. По его словам, создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка. А в Минприроды придумали, как решить проблему с вывозом мусора. Ведомство предлагало публиковать в интернете данные о твердых коммунальных отходах. Также в прошлом году Минприроды призывало снизить тариф за вывоз мусора на 5%. Для этого предлагалось использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей.