В России планируют снизить плату за вывоз мусора

Тариф за вывоз мусора для россиян может снизиться на 5%. Для этого предлагается использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей (РОП). С инициативой выступили Минприроды и «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).
Новый фонд планируют пополнять за счет экосбора, который производители будут выплачивать за утилизацию продукции. Средства будут расходовать по принципам, определенным правительством. «Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Так мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения», — передают «Известия» слова гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева.
По оценкам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, тарифы могут снизиться на 2-5%. Все зависит от того, на что в регионе будут распределять средства по экосбору.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил о провале мусорной реформы. По его словам, создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка. А в Минприроды придумали, как решить проблему с вывозом мусора. Ведомство предлагает публиковать в интернете данные о твердых коммунальных отходах.
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