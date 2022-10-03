В Екатеринбурге неизвестные воруют аккумуляторы из машин

04 октября 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Жители Вторчермета жалуются, что по ночам из их авто воруют аккумуляторы (фото из архива) Фото: depositphotos.com В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы с начала октября неизвестные взламывают машины, и воруют аккумуляторы. Одна из жертв автоворов в соцсетях написала, что в ночь со 2 на 3 октября на Вторчермете были вскрыты минимум четыре автомобиля. «С моей машины сняли аккумулятор в ночь на 3 октября. Мой ВАЗ-2112 стоял на Патриса Лумумбы, 25 за магазином „Монетка“. Я напишу в полицию!», — пишет девушка. Другая автолюбительница в ответ написала, что знает минимум о четырех подобных случаях, произошедших в ту же ночь. «Я не одна такая, оказывается. Ночью со 2 на 3 октября вскрыли минимум четыре машины. Я узнала об этом сегодня», — пишет другая девушка. Еще одна девушка добавила, что на Патриса Лумумбы, 31 в ночь с 1 на 2 октября взломали две машины. «В ночь на 2 октября две машины взломали на Патриса Лумумбы, 31. Тоже сняли аккумуляторы», — пишет девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о подростках, которые скручивали государственные регистрационные номера с машин в одном из дворов в Заречном районе. Жильцы дома самостоятельно смогли вычислить преступников.

В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы с начала октября неизвестные взламывают машины, и воруют аккумуляторы. Одна из жертв автоворов в соцсетях написала, что в ночь со 2 на 3 октября на Вторчермете были вскрыты минимум четыре автомобиля. «С моей машины сняли аккумулятор в ночь на 3 октября. Мой ВАЗ-2112 стоял на Патриса Лумумбы, 25 за магазином „Монетка“. Я напишу в полицию!», — пишет девушка. Другая автолюбительница в ответ написала, что знает минимум о четырех подобных случаях, произошедших в ту же ночь. «Я не одна такая, оказывается. Ночью со 2 на 3 октября вскрыли минимум четыре машины. Я узнала об этом сегодня», — пишет другая девушка. Еще одна девушка добавила, что на Патриса Лумумбы, 31 в ночь с 1 на 2 октября взломали две машины. «В ночь на 2 октября две машины взломали на Патриса Лумумбы, 31. Тоже сняли аккумуляторы», — пишет девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о подростках, которые скручивали государственные регистрационные номера с машин в одном из дворов в Заречном районе. Жильцы дома самостоятельно смогли вычислить преступников.