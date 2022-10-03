NBC: Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок

04 октября 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Действующий президент США заявил о планах избираться на второй срок на выборах в 2024 году Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «В ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном в сентябре он заявил тому, что „собирается сделать это снова“ в контексте выдвижения своей кандидатуры на пост президента», — отмечает телеканал. Ранее официально действующий глава США не заявлял о своих намерениях переизбираться на второй срок. Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год. Ранее сообщалось о том, что была подана заявка на регистрацию движения Biden for President. В качестве кандидатов заявлены Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Стали известны главные козыри Байдена накануне выборов в 2024, среди которых — поддержка со стороны богатейших людей Америки, сообщает «Царьград».

Президент США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «В ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном в сентябре он заявил тому, что „собирается сделать это снова“ в контексте выдвижения своей кандидатуры на пост президента», — отмечает телеканал. Ранее официально действующий глава США не заявлял о своих намерениях переизбираться на второй срок. Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год. Ранее сообщалось о том, что была подана заявка на регистрацию движения Biden for President. В качестве кандидатов заявлены Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Стали известны главные козыри Байдена накануне выборов в 2024, среди которых — поддержка со стороны богатейших людей Америки, сообщает «Царьград».