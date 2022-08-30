Избирком США: Байдена готовят на второй срок

30 августа 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Джо Байден готовится к новому президентскому сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президента США Джо Байдена готовят на второй президентский срок. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального избирательного комитета США. «Заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на документ. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год. Уточняется, что заявка подана в преддверии выступления Байдена с программной речью «Борьба за душу нации». Она намечена на 1 сентября. Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание.

Президента США Джо Байдена готовят на второй президентский срок. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального избирательного комитета США. «Заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на документ. Следующие президентские выборы запланированы на 2024 год. Уточняется, что заявка подана в преддверии выступления Байдена с программной речью «Борьба за душу нации». Она намечена на 1 сентября. Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание.