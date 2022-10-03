Мэрия района в ЯНАО отказала женщине в выплате маткапитала

Женщина через суд смогла вернуть положенные ей деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщине из Пуровского района (ЯНАО) администрация отказалась выдать сертификат на региональный материнский капитал. Через суд права матери удалось восстановить, сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Установлено, что управлением социальной политики администрации Пуровского района женщине отказано в выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал, в связи с отсутствием факта постоянного проживания на территории региона менее одного года. В целях защиты ее прав прокурор района направил иск в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд встал на сторону женщины. Сейчас мать получила положенный ей сертификат. В мэрию был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что женщинам из Тазовского района отказывали в выдаче сертификата на региональный маткапитал из-за отсутствия постоянной регистрации в округе.