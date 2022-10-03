03 октября 2022

В челябинском городе нашли труп подростка

В челябинских Каслях найдено тело 14-летнего школьника
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
Тело 14-летнего школьника было обнаружено 3 октября Фото:

В Каслях (Челябинская область) 3 октября жители обнаружили труп несовершеннолетнего подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Каслях 3 октября в 23:10 на улице Розы Люксембург был обнаружен труп 14-летнего подростка. Им оказался учащийся 8-го класса одной из местных школ. На место ЧП выехал наряд полиции», — сообщил URA.RU источник.

Инсайдер отметил, что умершего мальчика доставили в центральную районную больницу. Медики констатировали, что труп не имеет видимых признаков насильственной смерти. Причина случившегося устанавливается. В пресс-службе СКР по региону URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

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В Каслях (Челябинская область) 3 октября жители обнаружили труп несовершеннолетнего подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Каслях 3 октября в 23:10 на улице Розы Люксембург был обнаружен труп 14-летнего подростка. Им оказался учащийся 8-го класса одной из местных школ. На место ЧП выехал наряд полиции», — сообщил URA.RU источник. Инсайдер отметил, что умершего мальчика доставили в центральную районную больницу. Медики констатировали, что труп не имеет видимых признаков насильственной смерти. Причина случившегося устанавливается. В пресс-службе СКР по региону URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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