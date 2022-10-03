В челябинском городе нашли труп подростка

В Каслях (Челябинская область) 3 октября жители обнаружили труп несовершеннолетнего подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Каслях 3 октября в 23:10 на улице Розы Люксембург был обнаружен труп 14-летнего подростка. Им оказался учащийся 8-го класса одной из местных школ. На место ЧП выехал наряд полиции», — сообщил URA.RU источник.
Инсайдер отметил, что умершего мальчика доставили в центральную районную больницу. Медики констатировали, что труп не имеет видимых признаков насильственной смерти. Причина случившегося устанавливается. В пресс-службе СКР по региону URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»