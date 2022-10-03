Замгубернатора ЯНАО проверил, как живут мобилизованные в Тюмени

Власти ЯНАО продолжат закупку необходимых в полевых условиях вещей и техники

Замгубернатора принимал жалобы от мобилизованных в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров побывал у ямальских мобилизованных совместно с офицерами ТВИККУ имени маршала А.И. Прошлякова, где сейчас северяне проходят обучение. Там они проводили беседы и принимали жалобы от мобилизованных. Об этом сообщил сам Мажаров в интервью, опубликованном в telegram-канале властей «ЯМАЛ. Официально».

«Наши ребята живут в трех точках Тюмени. Во всех этих точках мы были вместе с офицерами ТВИККУ. Везде проводили беседу, принимали заявления, жалобы пытали по каждому заявлению, пытались по каждому заявлению и на сегодняшний день наше представительство разбирается. Я сам все это видел и могу сказать, что все нормально, все в тепле, все обеспечены постельными принадлежностями, со всеми занимаются, питание трехразовое, ребята живут в достойных условиях. О них действительно заботится и губернатор, и ТВИККУ», — сообщил Мажаров.

Также замгубернатора рассказал, как идет закупка необходимых для мобилизованных ямальцев вещей, которые поручил приобрести губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти покупают для призванных из ЯНАО носки, белье, технику — бензопилы, генераторы. Также закупаются палатки. «Есть на сегодня перечень настолько большой, мы стараемся все закупать», — резюмировал Мажаров.

Он отметил, что власти работают с муниципалитетами и нефтегазовыми компаниями, которые готовы оказывать содействие. «Будем делать все возможное, чтобы наши ямальцы не испытывали серьезных затруднений», — подытожил замгубернатора.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану должно было быть призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.