Курганец пожаловался на ажиотаж в магазинах Казахстана: «Не мог два дня купить сим-карту»

Курганец пытался купить сим-карту в нескольких салонах связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Кургана в конце сентября два дня не мог купить местную сим-карту в салонах связи Астаны — столицы Казахстана, — из-за больших очередей. Об этом он рассказал URA.RU.

«Симку в Астане не мог два дня купить. Как ни приду, очереди здоровенные», — сообщил курганец.

Он отметил, что пытался купить сим-карту в районе, где жил. Там он заходил в торговый центр, где было два салона связи, и еще в один магазин неподалеку. При этом житель Кургана предположил, что возможно в каком-то другом районе было по-другому. Он добавил, что в салоне связи при покупке сим-карты была возможность выбрать номер телефона.

Ранее житель Тюмени рассказывал URA.RU, что в Казахстане работают сотни волонтеров, которые помогают россиянам, приехавшим в страну во время частичной мобилизации. О ней 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. После объявления о частичной мобилизации некоторые россияне решили уехать из страны, из-за чего на границе с соседними странами образовались очереди из автомобилей.