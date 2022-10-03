03 октября 2022

Курганец пожаловался на ажиотаж в магазинах Казахстана: «Не мог два дня купить сим-карту»

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец пытался купить сим-карту в нескольких салонах связи Фото:
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Мобилизация в России

Житель Кургана в конце сентября два дня не мог купить местную сим-карту в салонах связи Астаны — столицы Казахстана, — из-за больших очередей. Об этом он рассказал URA.RU.

«Симку в Астане не мог два дня купить. Как ни приду, очереди здоровенные», — сообщил курганец.

Он отметил, что пытался купить сим-карту в районе, где жил. Там он заходил в торговый центр, где было два салона связи, и еще в один магазин неподалеку. При этом житель Кургана предположил, что возможно в каком-то другом районе было по-другому. Он добавил, что в салоне связи при покупке сим-карты была возможность выбрать номер телефона.

Ранее житель Тюмени рассказывал URA.RU, что в Казахстане работают сотни волонтеров, которые помогают россиянам, приехавшим в страну во время частичной мобилизации. О ней 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. После объявления о частичной мобилизации некоторые россияне решили уехать из страны, из-за чего на границе с соседними странами образовались очереди из автомобилей.

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Житель Кургана в конце сентября два дня не мог купить местную сим-карту в салонах связи Астаны — столицы Казахстана, — из-за больших очередей. Об этом он рассказал URA.RU. «Симку в Астане не мог два дня купить. Как ни приду, очереди здоровенные», — сообщил курганец. Он отметил, что пытался купить сим-карту в районе, где жил. Там он заходил в торговый центр, где было два салона связи, и еще в один магазин неподалеку. При этом житель Кургана предположил, что возможно в каком-то другом районе было по-другому. Он добавил, что в салоне связи при покупке сим-карты была возможность выбрать номер телефона. Ранее житель Тюмени рассказывал URA.RU, что в Казахстане работают сотни волонтеров, которые помогают россиянам, приехавшим в страну во время частичной мобилизации. О ней 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. После объявления о частичной мобилизации некоторые россияне решили уехать из страны, из-за чего на границе с соседними странами образовались очереди из автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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