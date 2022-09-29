Жители Казахстана назвали дезертирами тюменцев, бегущих от мобилизации в республику

Жители Казахстана призвали тюменцев не бегать от мобилизации

Жители Казахстана призвали россиян не прятаться от мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Казахстана назвали дезертирами и трусами мужчин, собравшихся на участке российской границы с республикой в Казанском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал один из тюменцев, покинувших территорию РФ. Он добавил, что перед въездом на территорию соседнего государства скопилась огромная очередь из людей и машин.

«Мы сидели, ждали своей очереди на въезд. К нам подошли двое мужчин. Сказали, что они из Казахстана и зашли на территорию РФ, чтобы посмотреть на огромную очередь из машин. Когда мы сказали ему, что не хотим оставаться в России из-за мобилизации, они начали называть нас дезертирами и трусами. Говорили, чтобы мы возвращались назад и вели себя как мужчины. В какой-то момент, оскорбления перешли все допустимые грани, и мы просто закрыли окна и заблокировали двери автомобиля», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что некоторые мигранты столкнулись с подобной агрессией уже на территории Казахстана. «У нас есть мигрантская группа в одном из мессенджеров. Там знакомый рассказал, что его также пытались пристыдить, чтобы он вернулся назад и пошел на мобилизацию. Но там даже похуже оскорбления были. Хотя большинство граждан республики к нашей ситуации относятся с пониманием. Стараются оказывать различную помощь», — заявил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Сразу после этого некоторые граждане РФ выехали в соседние государства на неопределенный срок. Решение об этом они объяснили нежеланием служить в Вооруженных силах Российской Федерации.