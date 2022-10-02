Тюменец рассказал об отношении жителей Казахстана к уехавшим от мобилизации

Жители Казахстана поддержали уехавших от мобилизации тюменцев

03 октября 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Россиянам, уехавшим в Казахстан от мобилизации, помогают волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Казахстане работают сотни волонтеров, которые помогают россиянам, переехавшим в республику на фоне частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал житель Тюмени, который уехал в республику 22 сентября. При этом, по его словам, в стране также немало людей, которые осуждают граждан РФ, «сбежавших от военных комиссариатов». «В Казахстане меня и моих друзей встретили довольно тепло. Тут много волонтеров, которые нам помогают. Организовано питание, могут помочь найти жилье на первое время. Большинство людей относятся к нам с пониманием. Но есть и те, кто откровенно троллит. Говорят, что мы не мужчины, что вечно бегать не сможем, и так далее. Такие — сразу мимо. Даже внимания не обращаем», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые жители Казахстана отказываются разговаривать с гражданами РФ на русском языке. «Это такая „мягкая агрессия“. Несколько раз случалось, что в продуктовых магазинах с нами отказывались разговаривать на русском языке: только на казахском. Но никто из нас его не знает. Так что просто шли в другой магазин», — добавил тюменец в разговоре с URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого некоторые граждане РФ решили спешно уехать за границу: в Казахстан, Грузию и т. д.

В Казахстане работают сотни волонтеров, которые помогают россиянам, переехавшим в республику на фоне частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал житель Тюмени, который уехал в республику 22 сентября. При этом, по его словам, в стране также немало людей, которые осуждают граждан РФ, «сбежавших от военных комиссариатов». «В Казахстане меня и моих друзей встретили довольно тепло. Тут много волонтеров, которые нам помогают. Организовано питание, могут помочь найти жилье на первое время. Большинство людей относятся к нам с пониманием. Но есть и те, кто откровенно троллит. Говорят, что мы не мужчины, что вечно бегать не сможем, и так далее. Такие — сразу мимо. Даже внимания не обращаем», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые жители Казахстана отказываются разговаривать с гражданами РФ на русском языке. «Это такая „мягкая агрессия“. Несколько раз случалось, что в продуктовых магазинах с нами отказывались разговаривать на русском языке: только на казахском. Но никто из нас его не знает. Так что просто шли в другой магазин», — добавил тюменец в разговоре с URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого некоторые граждане РФ решили спешно уехать за границу: в Казахстан, Грузию и т. д.