Курганская фабрика перешла на пошив спальных мешков для мобилизованных. Фото

04 октября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Предприятие изготовит сотни спальных мешков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Шадринская швейная фабрика «Профест» (Курганская область) шьет сотни спальных мешков для мобилизованных. Данная информация была размещена 4 октября на сайте областного правительства. «На шадринской швейной фабрике „Профест“ выполняют заказ на пошив сотен спальных мешков для мобилизованных. Благодаря полученной ранее господдержке мощности это позволяют», — указано на сайте. По словам руководителя ООО «Шадринская швейная фабрика Профест» Зарифа Сабирова, в начале пандемии коронавируса предприятие изготавливало маски, «а сейчас все силы брошены на помощь мобилизованным». Недавно компания получила грант в размере 500 тыс. рублей. Его потратят на приобретение лазерного станка для раскроя ткани. Это поможет увеличить производительность раскройного цеха и количество новых сотрудников. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Первые автобусы с жителями Курганской области уже приехали в военные части. По словам одного из курганцев, в военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам. Предприятие находится в Шадринске Фото: сайт правительства Курганской области Раньше сотрудницы фабрики занимались пошивом масок Фото: сайт правительства Курганской области

Шадринская швейная фабрика «Профест» (Курганская область) шьет сотни спальных мешков для мобилизованных. Данная информация была размещена 4 октября на сайте областного правительства. «На шадринской швейной фабрике „Профест“ выполняют заказ на пошив сотен спальных мешков для мобилизованных. Благодаря полученной ранее господдержке мощности это позволяют», — указано на сайте. По словам руководителя ООО «Шадринская швейная фабрика Профест» Зарифа Сабирова, в начале пандемии коронавируса предприятие изготавливало маски, «а сейчас все силы брошены на помощь мобилизованным». Недавно компания получила грант в размере 500 тыс. рублей. Его потратят на приобретение лазерного станка для раскроя ткани. Это поможет увеличить производительность раскройного цеха и количество новых сотрудников. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Первые автобусы с жителями Курганской области уже приехали в военные части. По словам одного из курганцев, в военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам.