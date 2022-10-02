02 октября 2022
01 октября 2022

Курганские мобилизованные в военной части меняют одежду по размеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные в Елани меняют одежду, неподходящую по размеру Фото:
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Мобилизация в России

В военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из мобилизованных курганцев.

«Проблем с обмундированием у нас нет. Оделись почти все. Если что-то не подходит, то ходим и меняем на свои размеры. Кстати, здесь можно менять штаны отдельно от куртки, а это очень хорошо, так как много людей с животиками», — сказал мобилизованный житель Кургана.

Также по его словам, в Елани нет проблем с питанием. «Кормят хорошо, а тех, кто говорит, что все плохо — не слушайте. Питание трехразовое, большой выбор блюд. Каши, пюре, супы, мясо, овощи. Всего хватает», — добавил мобилизованный.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на военную службу призовут 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь мобилизуют тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетные специальности.

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В военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из мобилизованных курганцев. «Проблем с обмундированием у нас нет. Оделись почти все. Если что-то не подходит, то ходим и меняем на свои размеры. Кстати, здесь можно менять штаны отдельно от куртки, а это очень хорошо, так как много людей с животиками», — сказал мобилизованный житель Кургана. Также по его словам, в Елани нет проблем с питанием. «Кормят хорошо, а тех, кто говорит, что все плохо — не слушайте. Питание трехразовое, большой выбор блюд. Каши, пюре, супы, мясо, овощи. Всего хватает», — добавил мобилизованный. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на военную службу призовут 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь мобилизуют тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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