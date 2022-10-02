Курганские мобилизованные в военной части меняют одежду по размеру

03 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Мобилизованные в Елани меняют одежду, неподходящую по размеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из мобилизованных курганцев. «Проблем с обмундированием у нас нет. Оделись почти все. Если что-то не подходит, то ходим и меняем на свои размеры. Кстати, здесь можно менять штаны отдельно от куртки, а это очень хорошо, так как много людей с животиками», — сказал мобилизованный житель Кургана. Также по его словам, в Елани нет проблем с питанием. «Кормят хорошо, а тех, кто говорит, что все плохо — не слушайте. Питание трехразовое, большой выбор блюд. Каши, пюре, супы, мясо, овощи. Всего хватает», — добавил мобилизованный. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на военную службу призовут 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь мобилизуют тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетные специальности.

В военной части поселка Елань Свердловской области мобилизованным разрешили заменять одежду, если она не подходит по размерам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из мобилизованных курганцев. «Проблем с обмундированием у нас нет. Оделись почти все. Если что-то не подходит, то ходим и меняем на свои размеры. Кстати, здесь можно менять штаны отдельно от куртки, а это очень хорошо, так как много людей с животиками», — сказал мобилизованный житель Кургана. Также по его словам, в Елани нет проблем с питанием. «Кормят хорошо, а тех, кто говорит, что все плохо — не слушайте. Питание трехразовое, большой выбор блюд. Каши, пюре, супы, мясо, овощи. Всего хватает», — добавил мобилизованный. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на военную службу призовут 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь мобилизуют тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военно-учетные специальности.