Защитники Лисичанска: ВСУ никогда не удастся взять город. Видео

04 октября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

ВСУ не получится взять город Лисичанск Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР сообщили, что украинской армии никогда не получиться захватить город Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом военнослужащие рассказали корреспонденту URA.RU. «Взять не получится ни куска, ни метра, ни сантиметра. Это исключено, там где мы ходим, это мы не отдаем», — заявил боец спецполка «Ахмат» с позывным «Разведчик». Боец добавил, что им не дозволено не исполнить приказ и при этом вернуться живыми. «Выезжают, постреляют, отъедут. Наши им поднавалят немного, они и прячутся», — описывает обстановку боец народной милиции с позывным «Грек». Военнослужащий добавил, что борется за то, чтобы здесь было тихо и царил порядок. Подразделения спецназа «Ахмат» и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее стало известно о том, что здание «Водоканала» в городе Лисичанске было повреждено в результате обстрелов украинских военных, передавал RT.

Бойцы спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР сообщили, что украинской армии никогда не получиться захватить город Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом военнослужащие рассказали корреспонденту URA.RU. «Взять не получится ни куска, ни метра, ни сантиметра. Это исключено, там где мы ходим, это мы не отдаем», — заявил боец спецполка «Ахмат» с позывным «Разведчик». Боец добавил, что им не дозволено не исполнить приказ и при этом вернуться живыми. «Выезжают, постреляют, отъедут. Наши им поднавалят немного, они и прячутся», — описывает обстановку боец народной милиции с позывным «Грек». Военнослужащий добавил, что борется за то, чтобы здесь было тихо и царил порядок. Подразделения спецназа «Ахмат» и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее стало известно о том, что здание «Водоканала» в городе Лисичанске было повреждено в результате обстрелов украинских военных, передавал RT.