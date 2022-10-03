Отряд «Ахмат» доложил о полном контроле фронта у Лисичанска и Северска

04 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

«Ахмат» вместе с силами ЛНР контролирует фронт в районе Северска и Лисичанска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения спецназа «Ахмат» и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами «Ахмата» на данном направлении. «Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка», — доложил Алаудинов в беседе с РИА «Новости». По его словам, речь идет о районах в направлении Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. На Купянском направлении общие потери ВСУ за трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. Кроме того, ВСУ начали отступление под городом Артемовск в Донецкой народной республике.

Подразделения спецназа «Ахмат» и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами «Ахмата» на данном направлении. «Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка», — доложил Алаудинов в беседе с РИА «Новости». По его словам, речь идет о районах в направлении Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих на Краснолиманском направлении. На Купянском направлении общие потери ВСУ за трое суток составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. Кроме того, ВСУ начали отступление под городом Артемовск в Донецкой народной республике.