Свердловский омбудсмен рассказала, сколько мобилизованных свердловчан вернули домой

В Свердловской области вернули домой 130 человек, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
«Мы возвратили более 130 человек. Их не всегда мобилизовали по ошибке», — рассказала Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». Она отметила, что у военкоматов не всегда есть точная информация о состоянии здоровья и семейном положении мобилизованных. Власти работают над исправлением этих ошибок.
Мерзлякова уточнила, что в Свердловской области меньше трудностей с мобилизацией, чем в других регионах России. С представителями военкоматов были заключены договоренности, согласно которым из семьи не будут призывать сразу двух и более членов семьи, рассказала омбудсмен.
Ранее Мерзлякова сообщала, что ошибочно мобилизованными часто оказываются те, кто давно не докладывал военкомату о состоянии своего здоровья, а также некоторых моментах биографии, мешающих военной службе. Поэтому ошибки обнаруживаются только на медицинских комиссиях. Мерзлякова уточнила, что с серьезными проблемами со здоровьем никого призывать не станут.
Частичная мобилизация в Свердловской области стартовала 21 сентября после обращение президента России Владимира Путина. Власти уточняли, что в РФ будут призваны 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы завершить усилившиеся обстрелы ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для этого было принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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В Свердловской области вернули домой 130 человек, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Мы возвратили более 130 человек. Их не всегда мобилизовали по ошибке», — рассказала Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». Она отметила, что у военкоматов не всегда есть точная информация о состоянии здоровья и семейном положении мобилизованных. Власти работают над исправлением этих ошибок. Мерзлякова уточнила, что в Свердловской области меньше трудностей с мобилизацией, чем в других регионах России. С представителями военкоматов были заключены договоренности, согласно которым из семьи не будут призывать сразу двух и более членов семьи, рассказала омбудсмен. Ранее Мерзлякова сообщала, что ошибочно мобилизованными часто оказываются те, кто давно не докладывал военкомату о состоянии своего здоровья, а также некоторых моментах биографии, мешающих военной службе. Поэтому ошибки обнаруживаются только на медицинских комиссиях. Мерзлякова уточнила, что с серьезными проблемами со здоровьем никого призывать не станут. Частичная мобилизация в Свердловской области стартовала 21 сентября после обращение президента России Владимира Путина. Власти уточняли, что в РФ будут призваны 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы завершить усилившиеся обстрелы ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для этого было принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.