Свердловский омбудсмен рассказала, сколько мобилизованных свердловчан вернули домой

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова: в Свердловской области вернули 130 ошибочно мобилизованных солдат

04 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова сообщила об ошибках в мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свердловской области вернули домой 130 человек, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Мы возвратили более 130 человек. Их не всегда мобилизовали по ошибке», — рассказала Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». Она отметила, что у военкоматов не всегда есть точная информация о состоянии здоровья и семейном положении мобилизованных. Власти работают над исправлением этих ошибок. Мерзлякова уточнила, что в Свердловской области меньше трудностей с мобилизацией, чем в других регионах России. С представителями военкоматов были заключены договоренности, согласно которым из семьи не будут призывать сразу двух и более членов семьи, рассказала омбудсмен. Ранее Мерзлякова сообщала, что ошибочно мобилизованными часто оказываются те, кто давно не докладывал военкомату о состоянии своего здоровья, а также некоторых моментах биографии, мешающих военной службе. Поэтому ошибки обнаруживаются только на медицинских комиссиях. Мерзлякова уточнила, что с серьезными проблемами со здоровьем никого призывать не станут. Частичная мобилизация в Свердловской области стартовала 21 сентября после обращение президента России Владимира Путина. Власти уточняли, что в РФ будут призваны 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы завершить усилившиеся обстрелы ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для этого было принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области вернули домой 130 человек, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Мы возвратили более 130 человек. Их не всегда мобилизовали по ошибке», — рассказала Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». Она отметила, что у военкоматов не всегда есть точная информация о состоянии здоровья и семейном положении мобилизованных. Власти работают над исправлением этих ошибок. Мерзлякова уточнила, что в Свердловской области меньше трудностей с мобилизацией, чем в других регионах России. С представителями военкоматов были заключены договоренности, согласно которым из семьи не будут призывать сразу двух и более членов семьи, рассказала омбудсмен. Ранее Мерзлякова сообщала, что ошибочно мобилизованными часто оказываются те, кто давно не докладывал военкомату о состоянии своего здоровья, а также некоторых моментах биографии, мешающих военной службе. Поэтому ошибки обнаруживаются только на медицинских комиссиях. Мерзлякова уточнила, что с серьезными проблемами со здоровьем никого призывать не станут. Частичная мобилизация в Свердловской области стартовала 21 сентября после обращение президента России Владимира Путина. Власти уточняли, что в РФ будут призваны 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы завершить усилившиеся обстрелы ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для этого было принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.