В Москве задержаны интернет-вымогатели, которые брали деньги за удаление фейков

Сотрудники полиции задержали владельцев сети telegram-каналов, публиковавших фейки о высокопоставленных лицах и требовавших деньги за удаление компромата. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в своем telegram-канале.
«Установлено, что злоумышленники создали сеть telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц», — сообщает МВД.
В результате поисков, сотрудникам управления «К», борющееся с преступлениями в сфере информационных технологи, удалось найти и задержать преступников. Ими оказались 50-летний житель Москвы, вовлекший в бизнес своего сына, а также уроженец Ульяновска. Администраторы каналов заключены под стражу. Следователями уже возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ «Вымогательство».
За удаление порочащего репутацию контента, преступники требовали перевести им крупные суммы денег, используя криптокошельки [анонимные платежные средства платежа]. Однако все, кто соглашался, были вынуждены платить аферистам ежемесячно.
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Сотрудники полиции задержали владельцев сети telegram-каналов, публиковавших фейки о высокопоставленных лицах и требовавших деньги за удаление компромата. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в своем telegram-канале. «Установлено, что злоумышленники создали сеть telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц», — сообщает МВД. В результате поисков, сотрудникам управления «К», борющееся с преступлениями в сфере информационных технологи, удалось найти и задержать преступников. Ими оказались 50-летний житель Москвы, вовлекший в бизнес своего сына, а также уроженец Ульяновска. Администраторы каналов заключены под стражу. Следователями уже возбуждены уголовные дела по статье 163 УК РФ «Вымогательство». За удаление порочащего репутацию контента, преступники требовали перевести им крупные суммы денег, используя криптокошельки [анонимные платежные средства платежа]. Однако все, кто соглашался, были вынуждены платить аферистам ежемесячно.