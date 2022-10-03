Три курганских автобуса нарушали вечерний график поездок

04 октября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

На трех курганских маршрутах автобусы ездили с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские автобусы на трех маршрутах совершали поездки в вечернее время с нарушениями. Соответствующая информация указана на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что процент выполнения перевозок общественным транспортом по маршрутам № 311, № 301, № 31 в вечернее время не соответствует плановым показателям», — указано в сообщении. В связи с этим в адрес руководителей ООО «Маршрутное такси «Автолайт Плюс» и ООО «Трансервис» прокуратурой города внесены представления. В результате приняты меры по устранению нарушений. Три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что к концу 2027 года количество автобусов среднего и большого классов увеличится до 164 единиц. На начало 2021 года такого транспорт составлял 40 единиц техники.

Курганские автобусы на трех маршрутах совершали поездки в вечернее время с нарушениями. Соответствующая информация указана на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что процент выполнения перевозок общественным транспортом по маршрутам № 311, № 301, № 31 в вечернее время не соответствует плановым показателям», — указано в сообщении. В связи с этим в адрес руководителей ООО «Маршрутное такси «Автолайт Плюс» и ООО «Трансервис» прокуратурой города внесены представления. В результате приняты меры по устранению нарушений. Три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что к концу 2027 года количество автобусов среднего и большого классов увеличится до 164 единиц. На начало 2021 года такого транспорт составлял 40 единиц техники.