Три курганских автобуса нарушали вечерний график поездок

Курганские автобусы на трех маршрутах совершали поездки в вечернее время с нарушениями. Соответствующая информация указана на сайте областной прокуратуры.
«Установлено, что процент выполнения перевозок общественным транспортом по маршрутам № 311, № 301, № 31 в вечернее время не соответствует плановым показателям», — указано в сообщении. В связи с этим в адрес руководителей ООО «Маршрутное такси «Автолайт Плюс» и ООО «Трансервис» прокуратурой города внесены представления. В результате приняты меры по устранению нарушений. Три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
До этого URA.RU сообщало, что к концу 2027 года количество автобусов среднего и большого классов увеличится до 164 единиц. На начало 2021 года такого транспорт составлял 40 единиц техники.
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