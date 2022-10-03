03 октября 2022

Три курганских автобуса нарушали вечерний график поездок

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города во время режима самоизоляции. Курган. , пассажир, автобус
На трех курганских маршрутах автобусы ездили с нарушениями Фото:

Курганские автобусы на трех маршрутах совершали поездки в вечернее время с нарушениями. Соответствующая информация указана на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что процент выполнения перевозок общественным транспортом по маршрутам № 311, № 301, № 31 в вечернее время не соответствует плановым показателям», — указано в сообщении. В связи с этим в адрес руководителей ООО «Маршрутное такси «Автолайт Плюс» и ООО «Трансервис» прокуратурой города внесены представления. В результате приняты меры по устранению нарушений. Три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

До этого URA.RU сообщало, что к концу 2027 года количество автобусов среднего и большого классов увеличится до 164 единиц. На начало 2021 года такого транспорт составлял 40 единиц техники.

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Курганские автобусы на трех маршрутах совершали поездки в вечернее время с нарушениями. Соответствующая информация указана на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что процент выполнения перевозок общественным транспортом по маршрутам № 311, № 301, № 31 в вечернее время не соответствует плановым показателям», — указано в сообщении. В связи с этим в адрес руководителей ООО «Маршрутное такси «Автолайт Плюс» и ООО «Трансервис» прокуратурой города внесены представления. В результате приняты меры по устранению нарушений. Три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что к концу 2027 года количество автобусов среднего и большого классов увеличится до 164 единиц. На начало 2021 года такого транспорт составлял 40 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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