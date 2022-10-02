В Кургане в четыре раза вырастет число новых автобусов

03 октября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

В начале января 2021 года в городе было 40 автобусов среднего и большого классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе 2021 года их было 40. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «В пункте 1 слова „на 2021—2023 годы“ заменить словами „на 2021—2027 годы“. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: „7.2. Увеличение количества автобусов среднего и большого классов в общей структуре парка транспортных средств, задействованных на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Кургана, с 40 единиц по состоянию на 01.01.2021 г. до 164 единиц к концу 2027 года“», — указано в документе, посвященном внесению изменений в постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Кургана на 2021—2023 годы». Помимо этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан. К концу 2023 года, по информации, указанной в старой версии документа, перевозчики должны иметь 66 автобусов среднего и большого классов. В 2023 году в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. По словам перевозчиков, во время транспортной реформы им придется дважды обновить парк в течение пяти лет.

В Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе 2021 года их было 40. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «В пункте 1 слова „на 2021—2023 годы“ заменить словами „на 2021—2027 годы“. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: „7.2. Увеличение количества автобусов среднего и большого классов в общей структуре парка транспортных средств, задействованных на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Кургана, с 40 единиц по состоянию на 01.01.2021 г. до 164 единиц к концу 2027 года“», — указано в документе, посвященном внесению изменений в постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Кургана на 2021—2023 годы». Помимо этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан. К концу 2023 года, по информации, указанной в старой версии документа, перевозчики должны иметь 66 автобусов среднего и большого классов. В 2023 году в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. По словам перевозчиков, во время транспортной реформы им придется дважды обновить парк в течение пяти лет.