Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в СВО

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Лукашенко заявил, что одна из задач Белоруссии — не допустить, чтобы русским стреляли в спину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, это не участие в боевых действиях.

«Мы участвуем там (в спецоперации — прим. ред.). Но мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил на совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко. Его слова приводит «Белта».

По словам Лукашенко, участие Белоруссии ограничивается тем, чтобы «не допустить распространения этого конфликта на территорию республики». Еще одна задача — не допустить удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Спецоперация России на украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, это не участие в боевых действиях. «Мы участвуем там (в спецоперации — прим. ред.). Но мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил на совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко. Его слова приводит «Белта». По словам Лукашенко, участие Белоруссии ограничивается тем, чтобы «не допустить распространения этого конфликта на территорию республики». Еще одна задача — не допустить удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Спецоперация России на украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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