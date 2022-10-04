Шойгу раскрыл планы по солдатам-срочникам во время спецоперации

Набранные осенью срочники не будут отправлены на спецоперацию, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
«Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу.