Шойгу раскрыл планы по солдатам-срочникам во время спецоперации Шойгу: действующих срочников после демобилизации отправят домой 04 октября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 + Набранные осенью срочники не будут отправлены на спецоперацию, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу. Проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям