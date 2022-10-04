Шойгу раскрыл планы по солдатам-срочникам во время спецоперации

Шойгу: действующих срочников после демобилизации отправят домой
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Набранные осенью срочники не будут отправлены на спецоперацию, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу.

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Проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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