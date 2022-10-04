Курганским властям через суд вернули 400 га земли

Землю истребовали в пользу местной администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области у представителей фирмы «Агроинвест» в пользу администрации Целинного муниципального округа истребовали земельный участок площадью 4 млн кв. м. По данной областной прокуратуры, компания год незаконно пользовалась участком.

«Установлено, что ООО „Агроинвест“ с июня 2021 года без законных оснований незаконно пользуется земельным участком общей площадью более 4 млн. кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена. Договор аренды земельного участка, на основании которого он был передан обществу, признан судом недействительным», — указано в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, владение и пользование государственным земельным участком нарушало права и законные интересы его владельцев, и прокурор обратился в Арбитражный суд Курганской области с иском об истребовании земли из чужого незаконного владения. 29 сентября суд в полной мере удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 июня 2022 года истек срок действия договора аренды между «Агроинвестом» и пайщиками, владеющими участками. На это представитель компании отвечал, что предприятие, которое начало обработку земли для посева на следующий год, имеет право этот год закончить, а сельскохозяйственный год заканчивается фактом уборки урожая.