В главном аграрном регионе Урала началась война за земли

Курганцы больше не хотят видеть на участках челябинских бизнесменов

19 июля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Спорный земельный участок расположен в селе Большое Дубровное Целинного района Фото предоставлено автором В Курганской области разворачивается масштабный конфликт вокруг сельскохозяйственных земель. Пайщики, владеющие участком в Целинном районе, больше не хотят видеть на своей территории бизнесменов из Челябинской области, с которыми у них не заладились отношения. Но те, несмотря на истечение сроков договора аренды, отказываются покидать земли. В результате пайщики вязнут в судебных разборках. Корни конфликта Спорный земельный участок расположен в селе Большое Дубровное Целинного района. В течение многих лет он обрабатывался компаниями (последнее — ООО «Агроинвест»), которые пайщики связывают с бизнесменами из Челябинской области Игорем Проскуриным и Олегом Демченко. Как раз этим людям, создавшим себе имидж «добропорядочных» крупных аграриев, пайщики совсем не рады, поскольку их компании обанкротились и оставили после себя крупные долги — и перед самими арендодателями, и перед кредиторами. В судебных материалах Арбитражного суда Челябинской области фигурирует информация о личном банкротстве Проскурина и Демченко и освобождении от гигантских миллионных долгов: по делу Проскурина — свыше 260 млн рублей, по делу Демченко — более 213 млн рублей. И «Агроинвест», по словам курганцев, — это не последняя точка в длинной истории конфликта бизнесменов с пайщиками. На самом деле корни испорченных отношений уходят в далекий 2007 год. Череда банкротств Корни конфликта между пайщиками и «Агроинвестом» уходят в далекий 2007 год Фото предоставлено атвором Пайщики указывают на целую череду банкротств компаний, каждая из которых оставляла после себя шлейф долгов. Эту цепочку можно отследить на примере определения Арбитражного суда Курганской области от 11 июля 2022 года, которое касается включения в реестр кредиторов требований пайщицы Танзили Мурадымовой. Все началось с ЗАО «Комбикормовый завод» (учредители — Демченко и Проскурин). Согласно материалам суда, в 2007 году между собственником участка и заводом был заключен договор аренды на землю в селе Большое Дубровное. Но уже в 2016 году завод уступает права по договору аренды компании «Зауральехлеб» (учредители — также Проскурин и Демченко), а потом банкротится, оставляя после себя долги. Дальше все повторяется по такой же схеме. В 2017 году «Зауральехлеб» переуступает права «Зауральской ниве» (учредитель — ООО «Чумлянский элеватор», а учредители «Чумлянского элеватор» — те же Демченко и Проскурин), в свою очередь на «Зауральехлеб» вводят конкурсное производство. А через некоторое время наступает очередь и «Зауральской нивы»: она в 2019 году передает права «Агроинвест» и в 2021 году начинает свою процедуру банкротства. Все, что остается после банкротства, — это долги. В материалах суда фигурирует задолженность перед налоговиками, администрацией Целинного муниципального округа, банками, Росагролизингом и пайщиками. Последняя компания в цепочке — «Агроинвест» — напрямую не связана с Демченко и Проскуриным, но она все же аффилирована с «Зауральской нивой», и этот факт был доказан в суде (определение Курганского облсуда от 7 июля по заявлению «Агроинвеста» к «Зауральской ниве» по включению в реестр кредиторов). Из-за конфликта пайщики вязнут в судебных разборках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Доказательства таковы. Согласно материалам дела, учредителем ООО «Агроинвест» являлся до декабря 2017 года Александр Борисович Нагорный, а до августа 2018 года — Александр Александрович Нагорный. Те же самые люди в 2018—2021 годах работали и в «Зауральской ниве». Кроме того, в ходе заседания выяснилось, что филиал ООО «Зауральская нива» и компания «Агроинвест» располагались по одному адресу (Челябинск, Артиллерийская, д. 102, офис 210) и даже пользовались одним IP-адресом. Также любопытно, что главным бухгалтерам в обеих компаниях был один и тот же человек — некая Е. А. Акрамова. «Совокупность указанных обстоятельств (нахождение организаций по одному адресу, единой бухгалтерии, одного бухгалтера в обеих организациях) также свидетельствуют об аффилированности организаций», — говорится в определении суда. Юристы не исключают, что в дальнейшем и «Агроинвест» — последнюю компанию в цепочке — также ждет банкротство. А землю переуступят уже вновь созданной компании — «Наука, технологии маркетинг в сельском хозяйстве». Битва за землю В этом году у пайщиков наконец-то появилась возможность завершить свои отношения с челябинскими бизнесменами, погрязшими в долгах. 1 июня 2022 года истек срок действия договора аренды между «Агроинвестом» и пайщиками. По словам представителя пайщиков, пожелавшего остаться анонимным, еще в феврале прошлого года они провели общее собрание, на котором проголосовали за прекращение действия договора от 2007 года. А в октябре 2021 года «Агроинвесту» было выслано уведомление о запрете на проведение различного рода агротехнических работ на земельном участке. Но земли аграрии не оставили. «Уведомление они получили. Несмотря на это, они опять посеяли на этом участке. Судебная практика говорит о том, что мы можем сейчас заехать, снять урожай и возместить им фактически понесенные расходы, так как плоды и урожай принадлежат собственнику земельных участков, 1 июня они не имеют к этому земельному участку отношения», — прокомментировал представитель пайщиков. Сейчас, помимо разборок из-за прав на землю, в суде проходят и судебные споры по взысканию задолженности с компаний, контролируемых Демченко и Проскуриным Фото: Сергей Венявский © URA.RU У представителя «Агроинвеста», также не пожелавшего раскрывать свою фамилию, — своя правда. Как заявляют в компании, они на протяжении многих лет удобряли землю и вкладывали в нее миллионы рублей, поэтому по-человечески было бы справедливо оставить за ними землю. Представитель компании ссылается на Земельный кодекс. «В нем говорится, что предприятие, которое начало обработку земли для посева на следующий год, имеет право этот год закончить, а сельскохозяйственный год заканчивается фактом уборки урожая», — отметил представитель «Агроинвеста». Эти доводы пайщики не принимают, объясняя, что уведомили «Агроинвест» о запрете на проведение работ в 2021 году, когда подготовка к новому сельскохозяйственному году еще не началась. «То, что они засеяли земли, это был их предпринимательский риск», — говорит представитель пайщиков. Сейчас разборки между пайщиками и аграриями по поводу прав на землю продолжаются в суде. Там же проходят и судебные иски по взысканию задолженности с компаний, контролируемых Демченко и Проскуриным. Они заканчиваются не в пользу аграриев. На днях Арбитражный суд Курганской области включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Зауральская нива» требования Танзили Мурадымовой. Пайщице должны будут выплатить свыше более полумиллиона рублей.

В Курганской области разворачивается масштабный конфликт вокруг сельскохозяйственных земель. Пайщики, владеющие участком в Целинном районе, больше не хотят видеть на своей территории бизнесменов из Челябинской области, с которыми у них не заладились отношения. Но те, несмотря на истечение сроков договора аренды, отказываются покидать земли. В результате пайщики вязнут в судебных разборках. Корни конфликта Спорный земельный участок расположен в селе Большое Дубровное Целинного района. В течение многих лет он обрабатывался компаниями (последнее — ООО «Агроинвест»), которые пайщики связывают с бизнесменами из Челябинской области Игорем Проскуриным и Олегом Демченко. Как раз этим людям, создавшим себе имидж «добропорядочных» крупных аграриев, пайщики совсем не рады, поскольку их компании обанкротились и оставили после себя крупные долги — и перед самими арендодателями, и перед кредиторами. В судебных материалах Арбитражного суда Челябинской области фигурирует информация о личном банкротстве Проскурина и Демченко и освобождении от гигантских миллионных долгов: по делу Проскурина — свыше 260 млн рублей, по делу Демченко — более 213 млн рублей. И «Агроинвест», по словам курганцев, — это не последняя точка в длинной истории конфликта бизнесменов с пайщиками. На самом деле корни испорченных отношений уходят в далекий 2007 год. Череда банкротств Пайщики указывают на целую череду банкротств компаний, каждая из которых оставляла после себя шлейф долгов. Эту цепочку можно отследить на примере определения Арбитражного суда Курганской области от 11 июля 2022 года, которое касается включения в реестр кредиторов требований пайщицы Танзили Мурадымовой. Все началось с ЗАО «Комбикормовый завод» (учредители — Демченко и Проскурин). Согласно материалам суда, в 2007 году между собственником участка и заводом был заключен договор аренды на землю в селе Большое Дубровное. Но уже в 2016 году завод уступает права по договору аренды компании «Зауральехлеб» (учредители — также Проскурин и Демченко), а потом банкротится, оставляя после себя долги. Дальше все повторяется по такой же схеме. В 2017 году «Зауральехлеб» переуступает права «Зауральской ниве» (учредитель — ООО «Чумлянский элеватор», а учредители «Чумлянского элеватор» — те же Демченко и Проскурин), в свою очередь на «Зауральехлеб» вводят конкурсное производство. А через некоторое время наступает очередь и «Зауральской нивы»: она в 2019 году передает права «Агроинвест» и в 2021 году начинает свою процедуру банкротства. Все, что остается после банкротства, — это долги. В материалах суда фигурирует задолженность перед налоговиками, администрацией Целинного муниципального округа, банками, Росагролизингом и пайщиками. Последняя компания в цепочке — «Агроинвест» — напрямую не связана с Демченко и Проскуриным, но она все же аффилирована с «Зауральской нивой», и этот факт был доказан в суде (определение Курганского облсуда от 7 июля по заявлению «Агроинвеста» к «Зауральской ниве» по включению в реестр кредиторов). Доказательства таковы. Согласно материалам дела, учредителем ООО «Агроинвест» являлся до декабря 2017 года Александр Борисович Нагорный, а до августа 2018 года — Александр Александрович Нагорный. Те же самые люди в 2018—2021 годах работали и в «Зауральской ниве». Кроме того, в ходе заседания выяснилось, что филиал ООО «Зауральская нива» и компания «Агроинвест» располагались по одному адресу (Челябинск, Артиллерийская, д. 102, офис 210) и даже пользовались одним IP-адресом. Также любопытно, что главным бухгалтерам в обеих компаниях был один и тот же человек — некая Е. А. Акрамова. «Совокупность указанных обстоятельств (нахождение организаций по одному адресу, единой бухгалтерии, одного бухгалтера в обеих организациях) также свидетельствуют об аффилированности организаций», — говорится в определении суда. Юристы не исключают, что в дальнейшем и «Агроинвест» — последнюю компанию в цепочке — также ждет банкротство. А землю переуступят уже вновь созданной компании — «Наука, технологии маркетинг в сельском хозяйстве». Битва за землю В этом году у пайщиков наконец-то появилась возможность завершить свои отношения с челябинскими бизнесменами, погрязшими в долгах. 1 июня 2022 года истек срок действия договора аренды между «Агроинвестом» и пайщиками. По словам представителя пайщиков, пожелавшего остаться анонимным, еще в феврале прошлого года они провели общее собрание, на котором проголосовали за прекращение действия договора от 2007 года. А в октябре 2021 года «Агроинвесту» было выслано уведомление о запрете на проведение различного рода агротехнических работ на земельном участке. Но земли аграрии не оставили. «Уведомление они получили. Несмотря на это, они опять посеяли на этом участке. Судебная практика говорит о том, что мы можем сейчас заехать, снять урожай и возместить им фактически понесенные расходы, так как плоды и урожай принадлежат собственнику земельных участков, 1 июня они не имеют к этому земельному участку отношения», — прокомментировал представитель пайщиков. У представителя «Агроинвеста», также не пожелавшего раскрывать свою фамилию, — своя правда. Как заявляют в компании, они на протяжении многих лет удобряли землю и вкладывали в нее миллионы рублей, поэтому по-человечески было бы справедливо оставить за ними землю. Представитель компании ссылается на Земельный кодекс. «В нем говорится, что предприятие, которое начало обработку земли для посева на следующий год, имеет право этот год закончить, а сельскохозяйственный год заканчивается фактом уборки урожая», — отметил представитель «Агроинвеста». Эти доводы пайщики не принимают, объясняя, что уведомили «Агроинвест» о запрете на проведение работ в 2021 году, когда подготовка к новому сельскохозяйственному году еще не началась. «То, что они засеяли земли, это был их предпринимательский риск», — говорит представитель пайщиков. Сейчас разборки между пайщиками и аграриями по поводу прав на землю продолжаются в суде. Там же проходят и судебные иски по взысканию задолженности с компаний, контролируемых Демченко и Проскуриным. Они заканчиваются не в пользу аграриев. На днях Арбитражный суд Курганской области включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Зауральская нива» требования Танзили Мурадымовой. Пайщице должны будут выплатить свыше более полумиллиона рублей.