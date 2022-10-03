03 октября 2022

В Карталах отец мобилизовался вслед за сыном. Видео

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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Отец отправился за сыном в качестве добровольца (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Житель Карталов (Челябинская область) Сергей Медведев мобилизовался вместе со своим сыном Олегом. Как рассказал мужчина на видео, опубликованном в социальных сетях, он пошел вместе с сыном, чтобы присмотреть за ним.

«Когда я узнал, что ему [сыну] дали повестку, я решил не бросать его, так как у меня [боевой] опыт уже есть. Я проходил службу в Чечне», — рассказал Медведев старший на видео, опубликованном на странице уроженца Аши Алексея Туманова в «ВКонтакте».

Сам автор видео в описании отмечает, что ему становится грустно от таких ситуаций, когда отец идет за сыном. Однако автор утверждает, что он прекрасно понимает поступок главы семьи.

На видео Медведевы передали привет родным и близким. Сказали, что скоро вернутся живыми и здоровыми.

Ранее Алексей Туманов уже публиковал видеоприветы от мобилизованных из Челябинской области родным и близким. По словам автора видео, у мобилизованных все нормально. Все живы и здоровы.

С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Согласно указу, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан.

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Житель Карталов (Челябинская область) Сергей Медведев мобилизовался вместе со своим сыном Олегом. Как рассказал мужчина на видео, опубликованном в социальных сетях, он пошел вместе с сыном, чтобы присмотреть за ним. «Когда я узнал, что ему [сыну] дали повестку, я решил не бросать его, так как у меня [боевой] опыт уже есть. Я проходил службу в Чечне», — рассказал Медведев старший на видео, опубликованном на странице уроженца Аши Алексея Туманова в «ВКонтакте». Сам автор видео в описании отмечает, что ему становится грустно от таких ситуаций, когда отец идет за сыном. Однако автор утверждает, что он прекрасно понимает поступок главы семьи. На видео Медведевы передали привет родным и близким. Сказали, что скоро вернутся живыми и здоровыми. Ранее Алексей Туманов уже публиковал видеоприветы от мобилизованных из Челябинской области родным и близким. По словам автора видео, у мобилизованных все нормально. Все живы и здоровы. С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Согласно указу, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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