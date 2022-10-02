Мобилизованные челябинцы передают привет и говорят, что у них все хорошо Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области передают видеоприветы родным и близким. Мужчины машут руками и говорят, что у них все хорошо.

«Передавайте привет. Все живы, здоровы. Все нормально у нас», — говорит на видео уроженец Аши Алексей Туманов на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

А в Копейске блогер Евгений Волосов написал перед отправлением пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сделал фото мобилизованных и записал видео, где они прокричали Копейску троекратное «ура».

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных со всей России. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.