02 октября 2022
01 октября 2022

Мобилизованные Челябинской области передали приветы родным. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Мобилизованные челябинцы передают привет и говорят, что у них все хорошо Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области передают видеоприветы родным и близким. Мужчины машут руками и говорят, что у них все хорошо.

«Передавайте привет. Все живы, здоровы. Все нормально у нас», — говорит на видео уроженец Аши Алексей Туманов на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

А в Копейске блогер Евгений Волосов написал перед отправлением пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сделал фото мобилизованных и записал видео, где они прокричали Копейску троекратное «ура».

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных со всей России. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.

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Мобилизованные жители Челябинской области передают видеоприветы родным и близким. Мужчины машут руками и говорят, что у них все хорошо. «Передавайте привет. Все живы, здоровы. Все нормально у нас», — говорит на видео уроженец Аши Алексей Туманов на своей станице в соцсети «ВКонтакте». А в Копейске блогер Евгений Волосов написал перед отправлением пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сделал фото мобилизованных и записал видео, где они прокричали Копейску троекратное «ура». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных со всей России. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.
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