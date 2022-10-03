Тюменские бизнесмены собирают помощь для мобилизованных

Предприниматели и жители Тюменской области организовали пункт сбора помощи для мобилизованных

04 октября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Военным срочно требуются средства личной гигиены Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Предприниматели и жители Нижней Тавды (Тюменская область) организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила женщина, добровольно оказывающая помощь военным. «Я не жена мобилизованного, хотя мой муж попадает под мобилизацию, но повестка не пришла. Я — индивидуальный предприниматель. Сегодня была в ДК в Нижней Тавде, и туда просто приезжают люди и привозят посылки. Спросила у волонтеров, что еще требуется. Сказали, что нужны средства личной гигиены — станки, пена для бритья, мыло. Люди приносят и тушенку, и чай, и кофе, и аптечки, в общем, помогают кто, чем может», — сообщает Ольга Третьякова. Ранее агентство рассказывало о том, как тюменки объединились, чтобы вязать теплые вещи для мобилизованных бойцов. Женщины создали чат в Telegram, где координируют свою работу. Также агентство писало об инициативной группе тюменцев, которая шьет одежду для военных и перед отправкой передает ее на благословение священнослужителей. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным.

Предприниматели и жители Нижней Тавды (Тюменская область) организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила женщина, добровольно оказывающая помощь военным. «Я не жена мобилизованного, хотя мой муж попадает под мобилизацию, но повестка не пришла. Я — индивидуальный предприниматель. Сегодня была в ДК в Нижней Тавде, и туда просто приезжают люди и привозят посылки. Спросила у волонтеров, что еще требуется. Сказали, что нужны средства личной гигиены — станки, пена для бритья, мыло. Люди приносят и тушенку, и чай, и кофе, и аптечки, в общем, помогают кто, чем может», — сообщает Ольга Третьякова. Ранее агентство рассказывало о том, как тюменки объединились, чтобы вязать теплые вещи для мобилизованных бойцов. Женщины создали чат в Telegram, где координируют свою работу. Также агентство писало об инициативной группе тюменцев, которая шьет одежду для военных и перед отправкой передает ее на благословение священнослужителей. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным.