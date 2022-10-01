Мобилизованным россиянам будут отправлять кофты, носки и другие вещи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Группа тюменцев решила поддержать мобилизованных россиян и солдат, отправившихся на фронт. Они начали шить для них одежду, которую будут благословлять священники. Об этом рассказали в паблике «Тюмень. Шьем для наших!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня посетили храм Архангела Михаила. Поговорили с батюшкой. Мы договорились о благословлении вещей, сшитых и связанных для ребят, которые находятся на СВО», — сообщили в группе. Также священник выдал им иконы и листовки с молитвами, которые будут вкладывать в карманы кофт и других вещей.

Группа организована 25 сентября. В нее входят все желающие помочь военным. Участники вяжут для солдат балаклавы, термобелье, носки, трусы и флисовые кофты. Также они изготавливают подсумки и носилки из строп.

Спецоперацию на территории Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские страйкболисты начали оказывать помощь мобилизованным. Они отдают им свое снаряжение, а также обучают приемам и моментам, которые пригодятся в зоне боевых действий.

Иконы, которые священник дал группе тюменцев для участников СВО Фото: группа « Тюмень. Шьем для наших!» в социальной сети «ВКонтакте»