В Челябинской области сигналы тревоги проверят без воя сирен

04 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Проверка систем оповещения пройдет в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 5 октября комплексная проверка сигнала тревоги состоится без включения звуковых сирен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 5 октября состоится в штатном режиме. Но звуковые сирены включаться не будут», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее сигнал тревоги в регионе планировали подать 5 октября с 10:00 до 14:00 часов в рамках комплексной проверки региональной системы оповещения. Сигнал тревоги должны были издать электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий.

В Челябинской области 5 октября комплексная проверка сигнала тревоги состоится без включения звуковых сирен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 5 октября состоится в штатном режиме. Но звуковые сирены включаться не будут», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее сигнал тревоги в регионе планировали подать 5 октября с 10:00 до 14:00 часов в рамках комплексной проверки региональной системы оповещения. Сигнал тревоги должны были издать электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий.