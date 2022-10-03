В Челябинской области сигналы тревоги проверят без воя сирен

В Челябинской области 5 октября комплексная проверка сигнала тревоги состоится без включения звуковых сирен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 5 октября состоится в штатном режиме. Но звуковые сирены включаться не будут», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее сигнал тревоги в регионе планировали подать 5 октября с 10:00 до 14:00 часов в рамках комплексной проверки региональной системы оповещения. Сигнал тревоги должны были издать электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий.
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