03 октября 2022

В Челябинской области сигналы тревоги проверят без воя сирен

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка систем оповещения пройдет в штатном режиме Фото:

В Челябинской области 5 октября комплексная проверка сигнала тревоги состоится без включения звуковых сирен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 5 октября состоится в штатном режиме. Но звуковые сирены включаться не будут», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее сигнал тревоги в регионе планировали подать 5 октября с 10:00 до 14:00 часов в рамках комплексной проверки региональной системы оповещения. Сигнал тревоги должны были издать электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий.

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В Челябинской области 5 октября комплексная проверка сигнала тревоги состоится без включения звуковых сирен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 5 октября состоится в штатном режиме. Но звуковые сирены включаться не будут», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее сигнал тревоги в регионе планировали подать 5 октября с 10:00 до 14:00 часов в рамках комплексной проверки региональной системы оповещения. Сигнал тревоги должны были издать электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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