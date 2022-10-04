США решились на опасный шаг ради помощи Европе в борьбе с Россией

Reuters: США не будут ограничивать экспорт в Европу, несмотря на внутренние риски

04 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

США отказались от идеи ограничения экспорта газа в Европу, сообщает СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Вашингтон, несмотря на угрозу роста инфляции в стране, принял решение исключить возможность любых запретов или ограничений на экспорт природного газа в европейские страны предстоящей зимой, чтобы не усугублять газовый кризис, возникший в Европе в связи с введением антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало агентство Reuters. «В марте президент США Джо Байден обязался поставить в Европу еще 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) после начала спецоперации РФ на Украине и уже превзошел эту цель. Дальнейший анализ Белого дома только укрепил поддержку текущего экспорта, хотя рост цен на энергию более медленный, чем ожидалось», — говорится в статье. По мнению обозревателей, за решение Байдена придется расплачиваться гражданам США, что может сказаться на росте инфляции в стране. «Байден и его помощники готовятся к тому, что уставшие от инфляции американцы этой зимой будут платить большие счета за отопление домов. Запасы природного газа, основного топлива для отопления страны, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании в последние месяцы экспортировали рекордные объемы в Европу, чтобы противостоять сокращению поставок и повышению цен на европейские электростанции», — пишут журналисты. Западные страны, в том числе государства Евросоюза и США, усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Многочисленные ограничения против энергетического сектора РФ привели к развитию газового кризиса в Европе и США, а также ускорили рост инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон, несмотря на угрозу роста инфляции в стране, принял решение исключить возможность любых запретов или ограничений на экспорт природного газа в европейские страны предстоящей зимой, чтобы не усугублять газовый кризис, возникший в Европе в связи с введением антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало агентство Reuters. «В марте президент США Джо Байден обязался поставить в Европу еще 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) после начала спецоперации РФ на Украине и уже превзошел эту цель. Дальнейший анализ Белого дома только укрепил поддержку текущего экспорта, хотя рост цен на энергию более медленный, чем ожидалось», — говорится в статье. По мнению обозревателей, за решение Байдена придется расплачиваться гражданам США, что может сказаться на росте инфляции в стране. «Байден и его помощники готовятся к тому, что уставшие от инфляции американцы этой зимой будут платить большие счета за отопление домов. Запасы природного газа, основного топлива для отопления страны, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании в последние месяцы экспортировали рекордные объемы в Европу, чтобы противостоять сокращению поставок и повышению цен на европейские электростанции», — пишут журналисты. Западные страны, в том числе государства Евросоюза и США, усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Многочисленные ограничения против энергетического сектора РФ привели к развитию газового кризиса в Европе и США, а также ускорили рост инфляции.