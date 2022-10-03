В поселке под Курганом закрыли школу и детсад из-за проблем с отоплением

В поселке КГСХА закрыли детсад и школу, люди мерзнут в квартирах без тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке КГСХА Кетовского округа закрыли детский сад, а школьников перевели на дистанционное обучение из-за проблем с запуском отопления. В квартирах температура опускается ниже 16 градусов, рассказала URA.RU местная жительница Надежда Савельева. Власти заверили, что 5 октября тепло уже начнут давать.

«У нас детский сад закрыли, в школе дети не учатся, их перевели на удаленку. В квартирах по 16 градусов, очень холодно. Студентов тоже отпускают с занятий, они на удаленке больше учатся. У нас котельная одна, котлы там в плачевном состоянии, когда ее запустят — неизвестно. А проживает в поселке больше тысячи человек», — рассказала собеседница.

Жители поселка отмечают, что котельная ранее принадлежала Курганской сельскохозяйственной академии, которая в 2022 году была реорганизована. По некоторым данным, у КГСХА остались долги за потребленный газ. Глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил URA.RU, что детсад и школа в поселке не работают из-за отопления. Он отметил, что ситуация с запуском тепла в поселке находится на контроле областного правительства. «В Кетовском округе затоплены все котельные кроме этой. Вопрос решается на уровне правительства, полпредства и прокуратуры. Я уверен, что к концу недели проблема будет решена. Не должно население страдать из-за того, что хозяйствующие субъекты (КГСХА и Газпром) не могут разобраться с долгами. Газ должен быть запущен. Котельная была готова к работе еще две недели назад», — сказал Язовских.

В пресс-службе регионального правительства URA.RU сообщили, что, несмотря на то, что котельная находится в федеральной собственности, вопрос ее запуска находится на контроле правительства. Сейчас идет процесс перехода сельхозакадемии из Минсельхоза в Министерство науки и высшего образования, передачи имущества. Администрация округа подготовила объект к запуску тепла.

«В результате переговоров правительства региона с ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ достигнута договоренность о подаче газа на котельную с 5 октября, после чего в течение ближайших дней, учитывая технологические процессы, тепло начнет поступать в жилые дома и соцобъекты. Будут приложены все усилия для того, чтобы это сделать в максимально сжатые сроки», — отметили власти.

Администрацией округа принято решение о строительстве новой котельной, которая будет обслуживать население и соцобъекты КГСХА. Для этого привлечен инвестор. Планируется, что новая котельная будет готова и запущена в работу до конца этого года.

Обновлено в 21:04: в департаменте образования отметили, что три группы детсада функционируют, отапливаются конвекторами. Температурный режим соблюдается.