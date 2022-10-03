В пермском министерстве прокомментировали дело о мошенничестве

Минзакупок Пермского края отрицает факт нарушений при проведении закупок медоборудования

Оборудование покупали для лечения пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском минзакупок отрицают факт завышения цены при проведении закупок 16 рентген-аппаратов. Соответствующее уголовное дело сейчас расследуют силовики. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что стоимость медоборудования соответствует рыночной цене и это подтверждено экспертами.

«По мнению министерства, нарушения при расчете стоимости медицинского оборудования не допускались. Ранее в распоряжение следствия были добровольно переданы необходимые документы. В том числе комплексное заключение специалистов (экспертов), в котором содержится вывод о том, что стоимость единицы закупленного оборудования соответствует рыночному интервалу», — говорят в пресс-службе.

Речь идет о 16 рентгеновских аппаратах MATRIX, которые министерство приобрело для пермских больниц в 2020 году. Как отмечают в пресс-службе, средняя стоимость аппарата составила 7,1 млн рублей. Фактическая цена закупки — 7,5 млн рублей. Разница составила менее 5%, что является несущественным. «Необходимо отметить, что в министерстве закупок Пермского края отсутствуют сотрудники, в отношении которых ведется уголовное преследование», — добавляют в краевом правительстве. Ведомство со своей стороны оказывает следствию всю необходимую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские силовики расследуют уголовное дело по факту мошенничества при закупке медоборудования. Они считают, что стоимость каждого аппарата была завышена на 1,3 млн рублей. В результате был причинен ущерб в 19 млн рублей.