После объявления мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек

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200 тысяч россиян уехали в Казахстан Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

После объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Из них 200 тысяч уехали в Казахстан.

«С начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек», — сказал Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 — 700 тысячах россиян.

URA.RU направило запрос в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.

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После объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Из них 200 тысяч уехали в Казахстан. «С начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек», — сказал Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 — 700 тысячах россиян. URA.RU направило запрос в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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