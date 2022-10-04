После объявления мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек 04 октября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 + 200 тысяч россиян уехали в Казахстан Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Из них 200 тысяч уехали в Казахстан. «С начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек», — сказал Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 — 700 тысячах россиян. URA.RU направило запрос в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность. После объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Из них 200 тысяч уехали в Казахстан. «С начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек», — сказал Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 — 700 тысячах россиян. URA.RU направило запрос в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям