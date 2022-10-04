Мобилизованные из ХМАО отправят домой лишние вещи

05 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

После получения обмундирования мобилизованные отправят гражданскую одежду домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО, размещенные в военно-учебных центрах, после получения амуниции должны будут отправить домой гражданскую одежду и другие лишние вещи. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «На встречах с военнослужащими часто поднимался вопрос о том, куда деть личные вещи после получения формы. Многие просили организовать отправку лишних вещей: гражданской одежды, обуви. Проблема организации доставки решилась», — прокомментировала Стребкова. Все домашние вещи после выдачи военнослужащим обмундирования будут переданы домой. Их будут собирать сотрудники военкоматов, которые организуют доставку в ХМАО, а на местах вещи разнесут по адресам волонтеры. Этот вопрос, по словам Стребковой, обсуждался военкомами на совещании с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Ранее URA.RU писало о совете мобилизованного спецназовца Дмитрия Аксенова. Он предупредил будущих новобранцев, чтобы те не везли с собой много лишнего. Так, например, у многих югорчан в учебном центре оказалось по два спальника: один мобилизованные купили сами, а второй, купленный на средства округа, они получили в поезде во время стоянки в Сургуте.

Мобилизованные из ХМАО, размещенные в военно-учебных центрах, после получения амуниции должны будут отправить домой гражданскую одежду и другие лишние вещи. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «На встречах с военнослужащими часто поднимался вопрос о том, куда деть личные вещи после получения формы. Многие просили организовать отправку лишних вещей: гражданской одежды, обуви. Проблема организации доставки решилась», — прокомментировала Стребкова. Все домашние вещи после выдачи военнослужащим обмундирования будут переданы домой. Их будут собирать сотрудники военкоматов, которые организуют доставку в ХМАО, а на местах вещи разнесут по адресам волонтеры. Этот вопрос, по словам Стребковой, обсуждался военкомами на совещании с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Ранее URA.RU писало о совете мобилизованного спецназовца Дмитрия Аксенова. Он предупредил будущих новобранцев, чтобы те не везли с собой много лишнего. Так, например, у многих югорчан в учебном центре оказалось по два спальника: один мобилизованные купили сами, а второй, купленный на средства округа, они получили в поезде во время стоянки в Сургуте.