Челябинский турист: сбежавшие от мобилизации не верят, что вернутся из Казахстана

Сбежавшие от мобилизации россияне находятся в Казахстане (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Озерска Челябинской области из своей ежегодной турпоездки в Казахстан рассказал о настроениях сбежавших от частичной мобилизации россиян. По его словам, «беглецы» считают, что переехали из России навсегда.

«По Казахстану и Киргизии много наших беглых болтается. Знакомый киргиз Айбек говорит, что на Иссык-Куле их сейчас много, в основном айтишники. Работают удаленно, уехали с мыслями — навсегда», — говорится в сообщениях автора на сайте «Озерск74.ру».

Мужчина уточнил, что в этом году заранее запланировал поездку в Казахстан на лечение, билеты были приобретены заблаговременно. В военкомате он получил справку, с которой на границе пропустили без проблем.

«На этих напуганных беглых мы посмотрели, ну реально: лучше пусть бегают, чем там других ребят подставят. Выбор сделали, проблем себе сами огребли. Но мы встречали и таких, кто их жалеет», — добавил автор сообщения.

По словам туриста, на границе с Казахстаном было пусто. По его мнению, пробки исчезли после того, как распространились слухи о вручении повесток подлежащим мобилизации при попытке выехать из страны.

Жители Челябинской области начали уезжать в Казахстан после объявления частичной мобилизации. О ее старте в России 21 сентября объявил президент России Владимир Путин.