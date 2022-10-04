04 октября 2022
03 октября 2022

На Челябинскую область обрушится недельный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, погода, слякоть, первый снег, мокрый снег, снегопад, климат, снегодождь
Синоптики пообещали стабильную минусовую температуру с 21 октября Фото:

Челябинские синоптики озвучили даты снегопадов в октябре, которые продлятся в течение недели. Об этом сообщили на сайте метеослужбы «Гисметео».

«Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. До 25 октября дневные температуры составят -2-5 градусов, ночью -3-7. В течение этих дней будет идти снег», — говорится на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, обильные осадки придут в регион к 15 октября. До этого момента в области будет относительно тепло: днем около 10-15 градусов, ночью не ниже -1.

Ранее стало известно, что в начале октября в Челябинскую область придет второе бабье лето. А первый снег пришел в регион 26 сентября.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Челябинские синоптики озвучили даты снегопадов в октябре, которые продлятся в течение недели. Об этом сообщили на сайте метеослужбы «Гисметео». «Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. До 25 октября дневные температуры составят -2-5 градусов, ночью -3-7. В течение этих дней будет идти снег», — говорится на сайте метеослужбы. По данным синоптиков, обильные осадки придут в регион к 15 октября. До этого момента в области будет относительно тепло: днем около 10-15 градусов, ночью не ниже -1. Ранее стало известно, что в начале октября в Челябинскую область придет второе бабье лето. А первый снег пришел в регион 26 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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