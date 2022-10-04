На Челябинскую область обрушится недельный снегопад

05 октября 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Синоптики пообещали стабильную минусовую температуру с 21 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские синоптики озвучили даты снегопадов в октябре, которые продлятся в течение недели. Об этом сообщили на сайте метеослужбы «Гисметео». «Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. До 25 октября дневные температуры составят -2-5 градусов, ночью -3-7. В течение этих дней будет идти снег», — говорится на сайте метеослужбы. По данным синоптиков, обильные осадки придут в регион к 15 октября. До этого момента в области будет относительно тепло: днем около 10-15 градусов, ночью не ниже -1. Ранее стало известно, что в начале октября в Челябинскую область придет второе бабье лето. А первый снег пришел в регион 26 сентября.

Челябинские синоптики озвучили даты снегопадов в октябре, которые продлятся в течение недели. Об этом сообщили на сайте метеослужбы «Гисметео». «Стабильная минусовая температура установится в Челябинске к 20 октября. До 25 октября дневные температуры составят -2-5 градусов, ночью -3-7. В течение этих дней будет идти снег», — говорится на сайте метеослужбы. По данным синоптиков, обильные осадки придут в регион к 15 октября. До этого момента в области будет относительно тепло: днем около 10-15 градусов, ночью не ниже -1. Ранее стало известно, что в начале октября в Челябинскую область придет второе бабье лето. А первый снег пришел в регион 26 сентября.