Свердловский мэр наградил почетных ветеранов города. Фото, видео

05 октября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев вручил знаки «Почетный гражданин города» шестерым тагильчанам (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 4 октября наградил шестерых тагильчан знаками «Почетный гражданин города». Видео церемонии награждения Пинаев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вручили знаки „Почетный ветеран города Нижний Тагил“ нашим представителям золотого возраста. В успехах, которых достиг город к 300-летнему юбилею, большая часть их труда! Да и сейчас они активны, объединяют вокруг себя людей, помогают во многих социальных проектах. Всех искренне поздравляю!», — написал Пинаев. Церемония вручения приурочена к празднованию Дня пожилого человека. В этот раз почетное звание присвоено — общественнице Галине Беренштейн, председателю совета микрорайона Рудник Нельсону Бекеневу, председателю Совета ветеранов-педагогов Дзержинского района Зое Горленко, зампредседателю общественной организации Ленинского района Тамаре Нечунаевой, председателю Совета ветеранов «Водоканал-НТ» Оксане Логиновой и зампредседателю местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов Виктору Еськину. «Я благодарю вас за ту работу, которую вы делаете на протяжении всей жизни. Мы сегодня гордимся достижениями и проектами, которые реализуем. Нижний Тагил стал лучше благодаря нашей с вами совместной работе», — резюмировал Владислав Пинаев. Почетные ветераны Нижнего Тагила получают ежемесячный бонус в виде 2 493 рублей 20 копеек, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. А также могут пользоваться своим статусом в общественных местах. Такое звание присваивают за личные заслуги в трудовой деятельности, которая направлена на развитие города. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 4 октября наградил шестерых тагильчан знаками «Почетный гражданин города». Видео церемонии награждения Пинаев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вручили знаки „Почетный ветеран города Нижний Тагил“ нашим представителям золотого возраста. В успехах, которых достиг город к 300-летнему юбилею, большая часть их труда! Да и сейчас они активны, объединяют вокруг себя людей, помогают во многих социальных проектах. Всех искренне поздравляю!», — написал Пинаев. Церемония вручения приурочена к празднованию Дня пожилого человека. В этот раз почетное звание присвоено — общественнице Галине Беренштейн, председателю совета микрорайона Рудник Нельсону Бекеневу, председателю Совета ветеранов-педагогов Дзержинского района Зое Горленко, зампредседателю общественной организации Ленинского района Тамаре Нечунаевой, председателю Совета ветеранов «Водоканал-НТ» Оксане Логиновой и зампредседателю местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов Виктору Еськину. «Я благодарю вас за ту работу, которую вы делаете на протяжении всей жизни. Мы сегодня гордимся достижениями и проектами, которые реализуем. Нижний Тагил стал лучше благодаря нашей с вами совместной работе», — резюмировал Владислав Пинаев. Почетные ветераны Нижнего Тагила получают ежемесячный бонус в виде 2 493 рублей 20 копеек, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. А также могут пользоваться своим статусом в общественных местах. Такое звание присваивают за личные заслуги в трудовой деятельности, которая направлена на развитие города.