Жители Нового Уренгоя в соцсети поделились подробностями аварии с полицейским автомобилем

В Новом Уренгое автомобиль полиции врезался в иномарку (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю полиции с включенными проблесковыми маячками. Видео с места происшествия выложено в местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте», в комментариях ямальцы поделились подробностями ДТП.

«Момент ДТП на Юбилейной», — сообщают в аннотации к видео в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». В комментариях к видео упомянуто, что авария случилась на перекрестке улиц Юбилейная — 26 съезда КПСС.

«Звуковой сирены там вовсе и не было», — написала Зарема Каракаева. «Он [полицейский автомобиль] был без звуковых сигналов. Я был там в момент ДТП», — подтвердил Виталий Старовойтов. «Сигнал звуковой был на светофоре. Потом были только маячки. Машина, которая столкнулась с ним, не могла слышать тот звуковой сигнал», — предположила Оксана Киселева.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой сообщить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Нарушитель правил дорожного движения находился в состоянии алкогольного опьянения.