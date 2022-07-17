17 июля 2022
16 июля 2022

Пьяный водитель в ЯНАО утопил авто, уходя от ДПС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , госавтоинспекция, автомобиль, гибдд, дпс
Мужчина пытался скрыться от патрульной машины, не справился с управлением и заехал в водоем Фото:

В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте».

В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО, в нетрезвом состоянии угрожал автоинспекторам ножом и отверткой. Делом уже занялись сотрудники следственного комитета ЯНАО. Сейчас мужчина ожидает суда.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

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В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО, в нетрезвом состоянии угрожал автоинспекторам ножом и отверткой. Делом уже занялись сотрудники следственного комитета ЯНАО. Сейчас мужчина ожидает суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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