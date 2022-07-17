Пьяный водитель в ЯНАО утопил авто, уходя от ДПС. Фото

18 июля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался скрыться от патрульной машины, не справился с управлением и заехал в водоем Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО, в нетрезвом состоянии угрожал автоинспекторам ножом и отверткой. Делом уже занялись сотрудники следственного комитета ЯНАО. Сейчас мужчина ожидает суда. Фото с места происшествия Госавтоинспекция ЯНАО Фото с места происшествия Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО, в нетрезвом состоянии угрожал автоинспекторам ножом и отверткой. Делом уже занялись сотрудники следственного комитета ЯНАО. Сейчас мужчина ожидает суда.