В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте».
В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
В Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Внимание автоинспекторов Нового Уренгоя привлек кроссовер, водитель которого на требования сотрудников полиции остановиться, не отреагировал, а только прибавил скорость. Автоинспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы начали его преследование. Спустя несколько минут водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги в водоем», — сообщили представители ведомства на своей странице во «ВКонтакте». В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления протокола автоинспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина ждет суда, за вождение в нетрезвом виде ему грозит до 30 тыс рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО, в нетрезвом состоянии угрожал автоинспекторам ножом и отверткой. Делом уже занялись сотрудники следственного комитета ЯНАО. Сейчас мужчина ожидает суда.