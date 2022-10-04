«Ведомости»: бизнес просит Мишустина освободить его от проверок на два года

05 октября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

«Опора России» попросила Михаила Мишустина продлить мораторий на проверки бизнеса на два года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представитель бизнеса в РФ попросил освободить его от проверок на два года. Соответствующее письмо направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «В нынешней ситуации малые и средние компании не должны сталкиваться с повышением административной нагрузки, поэтому мораторий на проверки — как плановые, так и внеплановые — следует продлить на 2023 и 2024 гг.», — объяснил Калинин, передают «Ведомости». Также сообщается, что представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ведомостям» получение данного обращения. Он отметил, что предложения направлены на проработку в Минэкономразвития РФ. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщалось ранее. Мишустин заявлял, что с 1 апреля в РФ введут мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Представитель бизнеса в РФ попросил освободить его от проверок на два года. Соответствующее письмо направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «В нынешней ситуации малые и средние компании не должны сталкиваться с повышением административной нагрузки, поэтому мораторий на проверки — как плановые, так и внеплановые — следует продлить на 2023 и 2024 гг.», — объяснил Калинин, передают «Ведомости». Также сообщается, что представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ведомостям» получение данного обращения. Он отметил, что предложения направлены на проработку в Минэкономразвития РФ. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщалось ранее. Мишустин заявлял, что с 1 апреля в РФ введут мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.